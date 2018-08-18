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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3891389238933894

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:27

  change_pm написав:
  reus написав:
  change_pm написав:Не знаю, що там у людей за з.п., але капіталюги зажрались..

Да повесить их всех, и расстрелять, как 1917- м, и наступит рай...

Не зовсім так, але шанси, що буде так, вище ніж, що всі будуть багаті)))

Класова ненависть, завжди була присутня і не тільки в Україні. Бідні завжди будуть ненавидіти заможних, тому, що невдахи звинувачують у своїх бідах інших, така природа людини. Щоб не було пролетарських революцій, повинен бути баланс. Держава повинна зробити такі правила і умови, щоб заможному було вигідно розвивати свій бізнес, та годувати ображених на життя дармоїдів.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:34

  reus написав:
  flyman написав:тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.

На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.

Поэтому у нас с 1991 года минус 9 млрд. населения. А в Польше и России трудятся еще 3 млрд населения. Рукожопых, которые не могут тут заработать на квартиру.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно
,5000 грн год

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:54

  Унуноктий написав:
hume написав:Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно
,5000 грн год

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Либо аренда вырастет, либо будет массовый слив паев - 5000 грн. в год за пай против пусть даже 55000 грн. за гектар - тут продажа без вариантов (если кто-то купит).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:36

  airmax78 написав:Либо аренда вырастет, либо будет массовый слив паев - 5000 грн. в год за пай против пусть даже 55000 грн. за гектар - тут продажа без вариантов (если кто-то купит).

Люди которые покупали в 2019 году квартиры под аренду на вторичке, сейчас могут только мечтать о такой высокой рентабельности :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:38

  UA написав:
  airmax78 написав:Либо аренда вырастет, либо будет массовый слив паев - 5000 грн. в год за пай против пусть даже 55000 грн. за гектар - тут продажа без вариантов (если кто-то купит).

Люди которые покупали в 2019 году квартиры под аренду на вторичке, сейчас могут только мечтать о такой высокой рентабельности :mrgreen:

Разница в том, что люди квартиры покупали, а владельцы паев получали паи на шару. Поэтому при таком соотношении - паи будут сливаться по 2К за га (а возможно и за весь пай) аж бегом и все эти деньги пойдут на потребление.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:44

  airmax78 написав:
  UA написав:Люди которые покупали в 2019 году квартиры под аренду на вторичке, сейчас могут только мечтать о такой высокой рентабельности :mrgreen:

Разница в том, что люди квартиры покупали, а владельцы паев получали паи на шару. Поэтому при таком соотношении - паи будут сливаться по 2К за га (а возможно и за весь пай) аж бегом и все эти деньги пойдут на потребление.

Как сильно ошибаетесь с украинским сельским менталитетом :mrgreen:
Кто был склонен, уже подавно посливали свои паи.
Серые схемы продажи земли были и есть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

всем привет
захотел я снять домик за городом как делаю это каждый год.
всегда вкладывался в бюджет 700-800 баксов за хороший вариант

сейчас - минимум 1500 долларов если сральник не яма и весит бойлет

что то толковое от 2000 и минимум на 4 месяца

вот такие пироги
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:11

  BIGor написав:
  reus написав:
  flyman написав:тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.

На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.

Поэтому у нас с 1991 года минус 9 млрд. населения. А в Польше и России трудятся еще 3 млрд населения. Рукожопых, которые не могут тут заработать на квартиру.


Джентльмены удачи.
reus
 
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