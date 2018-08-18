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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 14:27
change_pm написав: reus написав: change_pm написав:
Не знаю, що там у людей за з.п., але капіталюги зажрались..
Да повесить их всех, и расстрелять
, как 1917- м, и наступит рай...
Не зовсім так, але шанси, що буде так, вище ніж, що всі будуть багаті)))
Класова ненависть, завжди була присутня і не тільки в Україні. Бідні завжди будуть ненавидіти заможних, тому, що невдахи звинувачують у своїх бідах інших, така природа людини. Щоб не було пролетарських революцій, повинен бути баланс. Держава повинна зробити такі правила і умови, щоб заможному було вигідно розвивати свій бізнес, та годувати ображених на життя дармоїдів.
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reus
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:34
reus написав: flyman написав:
тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.
На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.
Поэтому у нас с 1991 года минус 9 млрд. населения. А в Польше и России трудятся еще 3 млрд населения. Рукожопых, которые не могут тут заработать на квартиру.
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BIGor
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:36
hume написав:Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно
,5000 грн год
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Унуноктий
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:54
Унуноктий написав:
hume написав:Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно
,5000 грн год
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Либо аренда вырастет, либо будет массовый слив паев - 5000 грн. в год за пай против пусть даже 55000 грн. за гектар - тут продажа без вариантов (если кто-то купит).
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airmax78
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Додано: Нед 17 тра, 2020 15:36
airmax78 написав:
Либо аренда вырастет, либо будет массовый слив паев - 5000 грн. в год за пай против пусть даже 55000 грн. за гектар - тут продажа без вариантов (если кто-то купит).
Люди которые покупали в 2019 году квартиры под аренду на вторичке, сейчас могут только мечтать о такой высокой рентабельности
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UA
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Додано: Нед 17 тра, 2020 15:38
UA написав: airmax78 написав:
Либо аренда вырастет, либо будет массовый слив паев - 5000 грн. в год за пай против пусть даже 55000 грн. за гектар - тут продажа без вариантов (если кто-то купит).
Люди которые покупали в 2019 году квартиры под аренду на вторичке, сейчас могут только мечтать о такой высокой рентабельности
Разница в том, что люди квартиры покупали, а владельцы паев получали паи на шару. Поэтому при таком соотношении - паи будут сливаться по 2К за га (а возможно и за весь пай) аж бегом и все эти деньги пойдут на потребление.
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airmax78
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Додано: Нед 17 тра, 2020 15:44
airmax78 написав: UA написав:
Люди которые покупали в 2019 году квартиры под аренду на вторичке, сейчас могут только мечтать о такой высокой рентабельности
Разница в том, что люди квартиры покупали, а владельцы паев получали паи на шару. Поэтому при таком соотношении - паи будут сливаться по 2К за га (а возможно и за весь пай) аж бегом и все эти деньги пойдут на потребление.
Как сильно ошибаетесь с украинским сельским менталитетом
Кто был склонен, уже подавно посливали свои паи.
Серые схемы продажи земли были и есть.
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UA
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Додано: Нед 17 тра, 2020 16:05
всем привет
захотел я снять домик за городом как делаю это каждый год.
всегда вкладывался в бюджет 700-800 баксов за хороший вариант
сейчас - минимум 1500 долларов если сральник не яма и весит бойлет
что то толковое от 2000 и минимум на 4 месяца
вот такие пироги
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Додано: Нед 17 тра, 2020 16:11
BIGor написав: reus написав: flyman написав:
тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.
На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.
Поэтому у нас с 1991 года минус 9 млрд. населения. А в Польше и России трудятся еще 3 млрд населения. Рукожопых, которые не могут тут заработать на квартиру.
Джентльмены удачи.
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reus
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