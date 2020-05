Додано: Нед 17 тра, 2020 18:00

Унуноктий написав: Жека79 написав: hume написав: Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно



За 2,6 ГА получают 11тыс грн В ГОД. Пай в черкасской области. За 2,6 ГА получают 11тыс грн В ГОД. Пай в черкасской области.

это очень хорошо платят это очень хорошо платят



в зависимости от места от 100 до 150 долларов за га



операционная прибыль - 200+. у больших холдингов 230-250, у маленьких может быть до 400 в удачные годы в зависимости от места от 100 до 150 долларов за гаоперационная прибыль - 200+. у больших холдингов 230-250, у маленьких может быть до 400 в удачные годы

