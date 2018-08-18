Додано: Нед 17 тра, 2020 16:50

reus написав: Джентльмены удачи. Джентльмены удачи.

Ну понятное дело, если человек тут ничего не умея зарабатывает копейки то и там он будет зарабатывать копейки. Такие попадают туда нелегалами, на авось. А у меня есть пару историй, один талантливый автомеханик, второй ушлый прораб. Оба прекрасно устроили свою жизнь в США, уехав в нулевых. Оба средний класс по их стандартам и всеми атрибутами - коттедж, два авто, колледж для детей. У них другая жизнь, со своими плюсами и минусами.