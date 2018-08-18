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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3892389338943895

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:50

  reus написав:Джентльмены удачи.

Ну понятное дело, если человек тут ничего не умея зарабатывает копейки то и там он будет зарабатывать копейки. Такие попадают туда нелегалами, на авось. А у меня есть пару историй, один талантливый автомеханик, второй ушлый прораб. Оба прекрасно устроили свою жизнь в США, уехав в нулевых. Оба средний класс по их стандартам и всеми атрибутами - коттедж, два авто, колледж для детей. У них другая жизнь, со своими плюсами и минусами.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:59

  Долярчик написав:Щось форумчанка Еленск не заходить?(яка продала всі свої прєлєсті)
Цікаво, що вона буде робити з своїми котлетками?
Чекає теж падіння цін, щоб відкупити їх взад за пів ціни? :)

Але, де ж вона їх зберігає?
- на гривнедепо? - Лячно такі суми тримати, та й банків стільки ж немає під фонд :)
- на долародепо під 2%? - Теж лячно, що будуть затримувати/віддадуть гривнею. :mrgreen:
- в матрац? - так тоді потрібно 2 вівчарки дома тримати і ствол під подушкою! - І, НЕ спокійний сон! :shock:

То що ж вона зробила зі своїми котлетками???! :shock:

Вот от таких любопытных доллярчиков Еленска и ушла с форума.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:03

  PS4 написав:всем привет
захотел я снять домик за городом как делаю это каждый год.
всегда вкладывался в бюджет 700-800 баксов за хороший вариант

сейчас - минимум 1500 долларов если сральник не яма и весит бойлет

что то толковое от 2000 и минимум на 4 месяца

вот такие пироги
народная примета: когда хочешь купить/снять то цены растут а если надо сдать/ продать то - падают. Знакомый сдаёт квартиры в Ирпене одна 3500 (на время карантина), другая пустая стоит. Рыпнулся продавать больше 22к за 40м2 новостроя (с ремонтом и техникой) не дают.
Снял с продажи и с аренды до лучших времён.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:07

  PS4 написав:всем привет
захотел я снять домик за городом как делаю это каждый год.
всегда вкладывался в бюджет 700-800 баксов за хороший вариант

сейчас - минимум 1500 долларов если сральник не яма и весит бойлет

что то толковое от 2000 и минимум на 4 месяца

вот такие пироги

я 27 мая освобождаю домик в Хотяновке, 25000 грн в месяц. Два этажа, баня в доме, беседка с мангалом и т.д.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:11

  vitaliian написав:
  PS4 написав:всем привет
захотел я снять домик за городом как делаю это каждый год.
всегда вкладывался в бюджет 700-800 баксов за хороший вариант

сейчас - минимум 1500 долларов если сральник не яма и весит бойлет

что то толковое от 2000 и минимум на 4 месяца

вот такие пироги
народная примета: когда хочешь купить/снять то цены растут а если надо сдать/ продать то - падают. Знакомый сдаёт квартиры в Ирпене одна 3500 (на время карантина), другая пустая стоит. Рыпнулся продавать больше 22к за 40м2 новостроя (с ремонтом и техникой) не дают.
Снял с продажи и с аренды до лучших времён.

Я готов дать 25000 за 40 метров с ремонтом и техникой завтра.
p/s/ А то тут дыбил Владик пишет что завтра баристы вернутся а жить то им и не где. :mrgreen:
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:26

  hume написав:Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно


За 2,6 ГА получают 11тыс грн В ГОД. Пай в черкасской области.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:27

  Жека79 написав:
  hume написав:Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно


За 2,6 ГА получают 11тыс грн В ГОД. Пай в черкасской области.

это очень хорошо платят
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:28

  Унуноктий написав:
  PS4 написав:всем привет
захотел я снять домик за городом как делаю это каждый год.
всегда вкладывался в бюджет 700-800 баксов за хороший вариант

сейчас - минимум 1500 долларов если сральник не яма и весит бойлет

что то толковое от 2000 и минимум на 4 месяца

вот такие пироги

я 27 мая освобождаю домик в Хотяновке, 25000 грн в месяц. Два этажа, баня в доме, беседка с мангалом и т.д.

давай ссылку. интересно
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:00

  Унуноктий написав:
  Жека79 написав:
  hume написав:Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно


За 2,6 ГА получают 11тыс грн В ГОД. Пай в черкасской области.

это очень хорошо платят


в зависимости от места от 100 до 150 долларов за га

операционная прибыль - 200+. у больших холдингов 230-250, у маленьких может быть до 400 в удачные годы
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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