Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev Каски ещё 200куе вход на солнечную батарею? Если есть дом и участок то 25-30куе максимум с выхлопом под 30% годовых до снижения цены, порежут пусть цену в 16евроцентов/квтч даже вдвое - там нормальная рентабельность будет, вот если с нуля покупать и будку с адресом строить - тогда да, почти удвоение вложений. Почти, потому что можно как и в Вашем ремонте - съимпровизировать по жадности и жлобству. Отделывать же собачью будку под батарею не надо. И можно с мазанкой участок найти, даже в городе. Так что не каламутьте.
барабашов написав:investorkiev Каски ещё 200куе вход на солнечную батарею? Если есть дом и участок то 25-30куе максимум с выхлопом под 30% годовых до снижения цены, порежут пусть цену в 16евроцентов/квтч даже вдвое - там нормальная рентабельность будет, вот если с нуля покупать и будку с адресом строить - тогда да, почти удвоение вложений. Почти, потому что можно как и в Вашем ремонте - съимпровизировать по жадности и жлобству. Отделывать же собачью будку под батарею не надо. И можно с мазанкой участок найти, даже в городе. Так что не каламутьте.
читайте внимательнее - я говорил что знаю конкретные кейсы с суммами от 200 до 1200куе.
я говорю не о баловстве, а о более-менее серьезном бизнесе.
ЗЫ барабашов, кстати, как у вас дела? Вы собирались в Днепре продать и в Киеве купить? Удалось? Если нет, то почему не удалось?
vitaliian написав:Знакомый сдаёт квартиры в Ирпене одна 3500 (на время карантина), другая пустая стоит. Рыпнулся продавать больше 22к за 40м2 новостроя (с ремонтом и техникой) не дают. Снял с продажи и с аренды до лучших времён.
Ирпень как инвестиция -неликвид, это давно было понятно
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Багато хто думає - "ооооо, супер - ремонти не треба робити!" А в реальності, калькулятор показує 15-20р. відбиття вкладеного! Так собі інвестиція.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!