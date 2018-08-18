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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3893389438953896

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 19:39

investorkiev
Каски ещё 200куе вход на солнечную батарею?
Если есть дом и участок то 25-30куе максимум с выхлопом под 30% годовых до снижения цены, порежут пусть цену в 16евроцентов/квтч даже вдвое - там нормальная рентабельность будет, вот если с нуля покупать и будку с адресом строить - тогда да, почти удвоение вложений. Почти, потому что можно как и в Вашем ремонте - съимпровизировать по жадности и жлобству. Отделывать же собачью будку под батарею не надо. И можно с мазанкой участок найти, даже в городе. Так что не каламутьте.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 19:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Остаются квартиры. Ликвидные, порог входа небольшой, управление более-менее доступно любой домохозяйке. Доходность хоть и упала, но все еще на уровне.

Какие варианты остаются?
гаражи/паркоместа под аренду
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 19:51

  барабашов написав:investorkiev
Каски ещё 200куе вход на солнечную батарею?
Если есть дом и участок то 25-30куе максимум с выхлопом под 30% годовых до снижения цены, порежут пусть цену в 16евроцентов/квтч даже вдвое - там нормальная рентабельность будет, вот если с нуля покупать и будку с адресом строить - тогда да, почти удвоение вложений. Почти, потому что можно как и в Вашем ремонте - съимпровизировать по жадности и жлобству. Отделывать же собачью будку под батарею не надо. И можно с мазанкой участок найти, даже в городе. Так что не каламутьте.


читайте внимательнее - я говорил что знаю конкретные кейсы с суммами от 200 до 1200куе.

я говорю не о баловстве, а о более-менее серьезном бизнесе.

ЗЫ барабашов, кстати, как у вас дела? Вы собирались в Днепре продать и в Киеве купить? Удалось? Если нет, то почему не удалось?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  investorkiev написав:Остаются квартиры. Ликвидные, порог входа небольшой, управление более-менее доступно любой домохозяйке. Доходность хоть и упала, но все еще на уровне.

Какие варианты остаются?
гаражи/паркоместа под аренду
Я пошел по этому пути. Раньше отписывался.

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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:36

Коллеги, с удивлением обнаружила, что в наших колхозах цена ширпотребовского новостроя, как у вас. Прошу совета, достроят эти чудики?
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%BC%D ... 0%B5%D0%B2

О,ё! вопрос снимается, читнула киевские форумы, это катастрофа. Не столица, а хуже нашего колхоза. у нас ни одной площадки с таким позором нет.
Востаннє редагувалось vhata в Нед 17 тра, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Знакомый сдаёт квартиры в Ирпене одна 3500 (на время карантина), другая пустая стоит. Рыпнулся продавать больше 22к за 40м2 новостроя (с ремонтом и техникой) не дают. Снял с продажи и с аренды до лучших времён.

Ирпень как инвестиция -неликвид, это давно было понятно
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:паркоместа под аренду

Багато хто думає - "ооооо, супер - ремонти не треба робити!"
А в реальності, калькулятор показує 15-20р. відбиття вкладеного!
Так собі інвестиція.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:06

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:паркоместа под аренду

Багато хто думає - "ооооо, супер - ремонти не треба робити!"
А в реальності, калькулятор показує 15-20р. відбиття вкладеного!
Так собі інвестиція.

сколько стоит гараж во львове обычный кирпичный без наворотов в спальном районе? и почем у вас аренда гаражей?
vitaliian
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