Я пошел по этому пути. Раньше отписывался.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я пошел по этому пути. Раньше отписывался.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:36
Коллеги, с удивлением обнаружила, что в наших колхозах цена ширпотребовского новостроя, как у вас. Прошу совета, достроят эти чудики?
О,ё! вопрос снимается, читнула киевские форумы, это катастрофа. Не столица, а хуже нашего колхоза. у нас ни одной площадки с таким позором нет.
Востаннє редагувалось vhata в Нед 17 тра, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ирпень как инвестиция -неликвид, это давно было понятно
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 17 тра, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Багато хто думає - "ооооо, супер - ремонти не треба робити!"
А в реальності, калькулятор показує 15-20р. відбиття вкладеного!
Так собі інвестиція.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:06
сколько стоит гараж во львове обычный кирпичный без наворотов в спальном районе? и почем у вас аренда гаражей?
2й вариант взять в аренду землю и сделать там ночную стоянку. все стоянки забиты, я ставил машину под мостом возле шувара, машины там как напаркованы кильки в банке.
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:13
Не всім!!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
укрпочта начала распродажу недвижимости
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:07
vitaliian
Я виділив "паркомісце" - про нього й відписав.
За гаражі - не в курсі.
А судити про паркомісце - то мені далеко й ходити не потрібно!
Беру ціну паркомісця у підземному паркінгу свого будинку, яке коштує 200 - 220 тис. грн!
І сусіди кажуть, що максимум(якщо пощастить) можна здати його па 1500грн/міс. МАКСИМУМ!
А ще простої врахувати
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:31
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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