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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3894389538963897

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:55

  Frant написав:
  Унуноктий написав:укрпочта начала распродажу недвижимости

Купляй, поки дешево!

а там не дёшево
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:09

Странно, вот хотя бы на Печерске почемуто совсем даже не обиженные жизнью дармоеды какието элитку скупают. Классовая борьба она немного изменилась с тех пор
  reus написав:
  change_pm написав:
  reus написав:Да повесить их всех, и расстрелять, как 1917- м, и наступит рай...

Не зовсім так, але шанси, що буде так, вище ніж, що всі будуть багаті)))

Класова ненависть, завжди була присутня і не тільки в Україні. Бідні завжди будуть ненавидіти заможних, тому, що невдахи звинувачують у своїх бідах інших, така природа людини. Щоб не було пролетарських революцій, повинен бути баланс. Держава повинна зробити такі правила і умови, щоб заможному було вигідно розвивати свій бізнес, та годувати ображених на життя дармоїдів.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:36

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?


в задачке не хватает аргументов, арендаторы 7 тыс квартир до переселения где жили и кто туда заселился когда они выселились?

Жили в общагах или с родителями. Раньше им аренда была недоступна, а сейчас вдруг доступна. Въехали и зафиксировали за собой квартиру на несколько месяцев.
Опыт последних пересдач показал две вещи.
1. Те, кто снимали за 7 и у кого доходы не упали, не думают о будущем, тянутся и снимают за 8-9 квартиру своей мечты без тараканов. В их квартиры, предполагаю, въедут бывшие жители общаг по 4 в комнате с тараканами и будут счастливы. У людей появилась возможность социального лифта в отношении условий проживания.
2. Процесс возвращения людей начался. Фирмы начинают вызывать людей из отпусков. Ракета на рынке аренды на подходе и начнется не в сентябре, как обычно, а в июне. Спрос на рынке появился.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно. Чисто технический анализ.
1. 10 лет падала цена
2. сформировано двойное дно
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?
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