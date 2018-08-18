Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Странно, вот хотя бы на Печерске почемуто совсем даже не обиженные жизнью дармоеды какието элитку скупают. Классовая борьба она немного изменилась с тех пор
reus написав:
change_pm написав:
reus написав:Да повесить их всех, и расстрелять, как 1917- м, и наступит рай...
Не зовсім так, але шанси, що буде так, вище ніж, що всі будуть багаті)))
Класова ненависть, завжди була присутня і не тільки в Україні. Бідні завжди будуть ненавидіти заможних, тому, що невдахи звинувачують у своїх бідах інших, така природа людини. Щоб не було пролетарських революцій, повинен бути баланс. Держава повинна зробити такі правила і умови, щоб заможному було вигідно розвивати свій бізнес, та годувати ображених на життя дармоїдів.
Vlad442 написав:Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?
в задачке не хватает аргументов, арендаторы 7 тыс квартир до переселения где жили и кто туда заселился когда они выселились?
Жили в общагах или с родителями. Раньше им аренда была недоступна, а сейчас вдруг доступна. Въехали и зафиксировали за собой квартиру на несколько месяцев. Опыт последних пересдач показал две вещи. 1. Те, кто снимали за 7 и у кого доходы не упали, не думают о будущем, тянутся и снимают за 8-9 квартиру своей мечты без тараканов. В их квартиры, предполагаю, въедут бывшие жители общаг по 4 в комнате с тараканами и будут счастливы. У людей появилась возможность социального лифта в отношении условий проживания. 2. Процесс возвращения людей начался. Фирмы начинают вызывать людей из отпусков. Ракета на рынке аренды на подходе и начнется не в сентябре, как обычно, а в июне. Спрос на рынке появился.
Vlad442 написав:Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?
в задачке не хватает аргументов, арендаторы 7 тыс квартир до переселения где жили и кто туда заселился когда они выселились?
Жили в общагах или с родителями. Раньше им аренда была недоступна, а сейчас вдруг доступна. Въехали и зафиксировали за собой квартиру на несколько месяцев. Опыт последних пересдач показал две вещи. 1. Те, кто снимали за 7 и у кого доходы не упали, не думают о будущем, тянутся и снимают за 8-9 квартиру своей мечты без тараканов. В их квартиры, предполагаю, въедут бывшие жители общаг по 4 в комнате с тараканами и будут счастливы. У людей появилась возможность социального лифта в отношении условий проживания. 2. Процесс возвращения людей начался. Фирмы начинают вызывать людей из отпусков. Ракета на рынке аренды на подходе и начнется не в сентябре, как обычно, а в июне. Спрос на рынке появился.