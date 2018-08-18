Додано: Нед 17 тра, 2020 23:36

vitaliian написав: Vlad442 написав: Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс? Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?



в задачке не хватает аргументов, арендаторы 7 тыс квартир до переселения где жили и кто туда заселился когда они выселились? в задачке не хватает аргументов, арендаторы 7 тыс квартир до переселения где жили и кто туда заселился когда они выселились?

Жили в общагах или с родителями. Раньше им аренда была недоступна, а сейчас вдруг доступна. Въехали и зафиксировали за собой квартиру на несколько месяцев.Опыт последних пересдач показал две вещи.1. Те, кто снимали за 7 и у кого доходы не упали, не думают о будущем, тянутся и снимают за 8-9 квартиру своей мечты без тараканов. В их квартиры, предполагаю, въедут бывшие жители общаг по 4 в комнате с тараканами и будут счастливы. У людей появилась возможность социального лифта в отношении условий проживания.2. Процесс возвращения людей начался. Фирмы начинают вызывать людей из отпусков. Ракета на рынке аренды на подходе и начнется не в сентябре, как обычно, а в июне. Спрос на рынке появился.