Додано: Пон 18 тра, 2020 00:26

investorkiev написав: airmax78 написав: В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался? В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?



Я так и не понял почему цены должны сильно упасть.



От обвалистов ни одного внятного аргумента. Я так и не понял почему цены должны сильно упасть.От обвалистов ни одного внятного аргумента.



а как же мой кристал болл с -30%? шо, не аргумент? а как же мой кристал болл с -30%? шо, не аргумент?

