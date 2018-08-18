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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2020 01:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не знаю как минус 30% но минус 10% будет
Додано: Пон 18 тра, 2020 01:09
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 18 тра, 2020 01:31
Минус 10% это даже не падение, а коррекция.
Отрастет в течении 6-12 месяцев.
Повода для паники не вижу.
За 50куе трешку в ЦП или НЛ - не верю.
Уже очевидно что апокалипсис прошел стороной и дальше будет улучшаться ситуация, а не ухудшаться.
Люди не повымирали. Громких и крупных банкротств нет ни у нас, ни в мире.
Шоковой девальвации не было. Долар не рухнул.
У турции 11% ВВП - это туризм, в Украине - около 1%. Явно нас не заденет так сильно, как аккуртовых соседей.
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