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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3895389638973898

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 01:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не знаю как минус 30% но минус 10% будет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 01:09

  Унуноктий написав:вернутся далеко не все

нэ только лішь всє! (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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1
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 01:31

  Унуноктий написав:не знаю как минус 30% но минус 10% будет

Минус 10% это даже не падение, а коррекция.
Отрастет в течении 6-12 месяцев.

Повода для паники не вижу.
За 50куе трешку в ЦП или НЛ - не верю.

Уже очевидно что апокалипсис прошел стороной и дальше будет улучшаться ситуация, а не ухудшаться.

Люди не повымирали. Громких и крупных банкротств нет ни у нас, ни в мире.
Шоковой девальвации не было. Долар не рухнул.

У турции 11% ВВП - это туризм, в Украине - около 1%. Явно нас не заденет так сильно, как аккуртовых соседей.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 02:34

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:не знаю как минус 30% но минус 10% будет

Минус 10% это даже не падение, а коррекция.
Отрастет в течении 6-12 месяцев.

Повода для паники не вижу.
За 50куе трешку в ЦП или НЛ - не верю.

Уже очевидно что апокалипсис прошел стороной и дальше будет улучшаться ситуация, а не ухудшаться.

Люди не повымирали. Громких и крупных банкротств нет ни у нас, ни в мире.
Шоковой девальвации не было. Долар не рухнул.

У турции 11% ВВП - это туризм, в Украине - около 1%. Явно нас не заденет так сильно, как аккуртовых соседей.

1) пока еще ничего не очевидно, то что дали отмашку на смягчение - это глобальный тренд, у нас тупо выполняется, что там у них. Потом, осенью поговаривают может вирус обозлиться.
2)Восстанавливаться пока будут, это значит денег не будет. Другие без работы остались, это значит денег не будет.

И те кто сидел на деньгах будут тупо выжидать, чтобы получить свои 20-30% бонуса.
Почему будут бонусы, смотреть п.2
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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