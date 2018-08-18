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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2020 01:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не знаю как минус 30% но минус 10% будет
Додано: Пон 18 тра, 2020 01:09
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 18 тра, 2020 01:31
Минус 10% это даже не падение, а коррекция.
Отрастет в течении 6-12 месяцев.
Повода для паники не вижу.
За 50куе трешку в ЦП или НЛ - не верю.
Уже очевидно что апокалипсис прошел стороной и дальше будет улучшаться ситуация, а не ухудшаться.
Люди не повымирали. Громких и крупных банкротств нет ни у нас, ни в мире.
Шоковой девальвации не было. Долар не рухнул.
У турции 11% ВВП - это туризм, в Украине - около 1%. Явно нас не заденет так сильно, как аккуртовых соседей.
Додано: Пон 18 тра, 2020 02:34
1) пока еще ничего не очевидно, то что дали отмашку на смягчение - это глобальный тренд, у нас тупо выполняется, что там у них. Потом, осенью поговаривают может вирус обозлиться.
2)Восстанавливаться пока будут, это значит денег не будет. Другие без работы остались, это значит денег не будет.
И те кто сидел на деньгах будут тупо выжидать, чтобы получить свои 20-30% бонуса.
Почему будут бонусы, смотреть п.2
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Додано: Пон 18 тра, 2020 04:14
Тут прекрасно все, небось еще и денег ему заплатили за прогноз - компьютер то квантовый, а не хухры-мухры..
With 529 thousand hectares harvested in FY2019, our farming segment generated US$344 EBITDA per hectare. (
Our Grain Growing segment showed outstanding results both in terms of yields, with a record corn harvest of 10.9 tonnes net weight per hectare and US$ 419 EBITDA per hectare (compared with US$ 267 in 2017), confirming MHP’s leadership position within our peer group in Ukraine. (
И это даже не чистая прибыль. Пора вашим генераторам на топов в крупнейшие агрохолдинги подаваться. 300 долл. чистой прибыли будет отличным результатом.
По ком.недвиге крупные арендодатели и операторы в Киеве(офисные площади) готовятся к просадке м2 на 10-25% в дол., если курс останется в корридоре 26.5-28.
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