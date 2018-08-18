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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3895389638973898

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 01:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не знаю как минус 30% но минус 10% будет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 01:09

  Унуноктий написав:вернутся далеко не все

нэ только лішь всє! (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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1
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 01:31

  Унуноктий написав:не знаю как минус 30% но минус 10% будет

Минус 10% это даже не падение, а коррекция.
Отрастет в течении 6-12 месяцев.

Повода для паники не вижу.
За 50куе трешку в ЦП или НЛ - не верю.

Уже очевидно что апокалипсис прошел стороной и дальше будет улучшаться ситуация, а не ухудшаться.

Люди не повымирали. Громких и крупных банкротств нет ни у нас, ни в мире.
Шоковой девальвации не было. Долар не рухнул.

У турции 11% ВВП - это туризм, в Украине - около 1%. Явно нас не заденет так сильно, как аккуртовых соседей.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 02:34

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:не знаю как минус 30% но минус 10% будет

Минус 10% это даже не падение, а коррекция.
Отрастет в течении 6-12 месяцев.

Повода для паники не вижу.
За 50куе трешку в ЦП или НЛ - не верю.

Уже очевидно что апокалипсис прошел стороной и дальше будет улучшаться ситуация, а не ухудшаться.

Люди не повымирали. Громких и крупных банкротств нет ни у нас, ни в мире.
Шоковой девальвации не было. Долар не рухнул.

У турции 11% ВВП - это туризм, в Украине - около 1%. Явно нас не заденет так сильно, как аккуртовых соседей.

1) пока еще ничего не очевидно, то что дали отмашку на смягчение - это глобальный тренд, у нас тупо выполняется, что там у них. Потом, осенью поговаривают может вирус обозлиться.
2)Восстанавливаться пока будут, это значит денег не будет. Другие без работы остались, это значит денег не будет.

И те кто сидел на деньгах будут тупо выжидать, чтобы получить свои 20-30% бонуса.
Почему будут бонусы, смотреть п.2
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Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 04:14

  investorkiev написав:
  Proofy написав:
  investorkiev написав:Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
А что, уже квантовые компьютеры в свободном доступе?
Вас тут не поймешь, кто рсенью в 21 году только видит, кто рокету.


Каком свободном доступе? Я ж говорю: он работает в стартапе, который специализируется на таких вычислениях. На платной основе их услугами пользуются крупнейшие банки, ЦЕРН и т.д. Сейчас мощности простаивают, вот и есть возможность у сотрудников поэксперементировать.


Тут прекрасно все, небось еще и денег ему заплатили за прогноз - компьютер то квантовый, а не хухры-мухры..

  xio13 написав:Каждый Гектар земли генерирует минимум 20000 грн чистой прибыли за посевную (зерно в $ лучше писать 700-1000$). Круша даже не всплывает.


With 529 thousand hectares harvested in FY2019, our farming segment generated US$344 EBITDA per hectare. (https://www.kernel.ua/wp-content/upload ... Report.pdf)

Our Grain Growing segment showed outstanding results both in terms of yields, with a record corn harvest of 10.9 tonnes net weight per hectare and US$ 419 EBITDA per hectare (compared with US$ 267 in 2017), confirming MHP’s leadership position within our peer group in Ukraine. (https://mhp.com.cy/wp-content/uploads/2 ... FIN1-1.pdf)

И это даже не чистая прибыль. Пора вашим генераторам на топов в крупнейшие агрохолдинги подаваться. 300 долл. чистой прибыли будет отличным результатом.

По ком.недвиге крупные арендодатели и операторы в Киеве(офисные площади) готовятся к просадке м2 на 10-25% в дол., если курс останется в корридоре 26.5-28.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 05:35

  reus написав:
  flyman написав:тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.

На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.


Мотивируйте!
???
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 05:42

  reus написав:
  BIGor написав:
  reus написав:На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.

Поэтому у нас с 1991 года минус 9 млрд. населения. А в Польше и России трудятся еще 3 млрд населения. Рукожопых, которые не могут тут заработать на квартиру.


Джентльмены удачи.


Не стал смотреть ролик, но ЧИжа когда-то посмотрел много, чтобы понять, что его смотреть не надо.
Если будет желание подискутировать, то это можно сделать на загнувшейся ветке по впливу эмиграции на КРЖН или тут...если модераторы позволят.
Но Вы ошибаетесь.
rjkz
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  #<1 ... 3895389638973898
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