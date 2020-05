Додано: Пон 18 тра, 2020 04:14

investorkiev написав: Proofy написав: investorkiev написав: Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать. А что, уже квантовые компьютеры в свободном доступе?

Вас тут не поймешь, кто рсенью в 21 году только видит, кто рокету.



Каком свободном доступе? Я ж говорю: он работает в стартапе, который специализируется на таких вычислениях. На платной основе их услугами пользуются крупнейшие банки, ЦЕРН и т.д. Сейчас мощности простаивают, вот и есть возможность у сотрудников поэксперементировать.

xio13 написав: Каждый Гектар земли генерирует минимум 20000 грн чистой прибыли за посевную (зерно в $ лучше писать 700-1000$). Круша даже не всплывает. Каждый Гектар земли генерирует минимум 20000 грн чистой прибыли за посевную (зерно в $ лучше писать 700-1000$). Круша даже не всплывает.

Тут прекрасно все, небось еще и денег ему заплатили за прогноз - компьютер то квантовый, а не хухры-мухры..With 529 thousand hectares harvested in FY2019, our farming segment generated US$344 EBITDA per hectare. (Our Grain Growing segment showed outstanding results both in terms of yields, with a record corn harvest of 10.9 tonnes net weight per hectare and US$ 419 EBITDA per hectare (compared with US$ 267 in 2017), confirming MHP’s leadership position within our peer group in Ukraine. (И это даже не чистая прибыль. Пора вашим генераторам на топов в крупнейшие агрохолдинги подаваться. 300 долл. чистой прибыли будет отличным результатом.По ком.недвиге крупные арендодатели и операторы в Киеве(офисные площади) готовятся к просадке м2 на 10-25% в дол., если курс останется в корридоре 26.5-28.