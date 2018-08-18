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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3896389738983899>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 05:42

  reus написав:
  BIGor написав:
  reus написав:На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.

Поэтому у нас с 1991 года минус 9 млрд. населения. А в Польше и России трудятся еще 3 млрд населения. Рукожопых, которые не могут тут заработать на квартиру.


Джентльмены удачи.


Не стал смотреть ролик, но ЧИжа когда-то посмотрел много, чтобы понять, что его смотреть не надо.
Если будет желание подискутировать, то это можно сделать на загнувшейся ветке по впливу эмиграции на КРЖН или тут...если модераторы позволят.
Но Вы ошибаетесь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 07:04

  reus написав:
  flyman написав:тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.

На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.

есть математика, сколько в Украине рабочих мест и сколько людей от 18 до 65. дефицит рабочих мест двигает зарплаты вниз. Когда экономика росла был дефицит рабочих рук, но тогда же росла и цена недвижимости. Если было бы можно то с мозгами и нерукожопые жили бы в хоромах. Но пока что хорошо живут только чиновники всех мастей и несколько десятков тысяч успешных бизнесменов. Что то в вашей теории не стыкуется. Нерукожопых и с мозгами гораздо больше. Добиться успехов можно, но явно не мозгами и не мастерством рук. Можете вспомнить мозги чивокуни и его богатую интеллектом речь. А смог ведь стать президентом.Или интелектуала козака Гаврилюка. Явно не по интеллекту их выбирали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 07:15

  rjkz написав:
  reus написав:
  flyman написав:тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.

На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.


Мотивируйте!
???

Ха!
В Києві 2к панельна квартира на Борщагівці чи Лісках коштує до 30 000 дол. Пересічний, на заробках в Англії чи Польщі чи Швеції - може відкласти цю суму за 5-6 років.

В Україні ж прийдеться ішачити 15-20 років. По 12 годин без вихідних.

Оце і є досягнення :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 07:18

  vitaliian написав:
  reus написав:
  flyman написав:тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.

На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.

есть математика, сколько в Украине рабочих мест и сколько людей от 18 до 65. дефицит рабочих мест двигает зарплаты вниз. Когда экономика росла был дефицит рабочих рук, но тогда же росла и цена недвижимости. Если было бы можно то с мозгами и нерукожопые жили бы в хоромах. Но пока что хорошо живут только чиновники всех мастей и несколько десятков тысяч успешных бизнесменов. Что то в вашей теории не стыкуется. Нерукожопых и с мозгами гораздо больше. Добиться успехов можно, но явно не мозгами и не мастерством рук. Можете вспомнить мозги чивокуни и его богатую интеллектом речь. А смог ведь стать президентом.Или интелектуала козака Гаврилюка. Явно не по интеллекту их выбирали.

Янукович, Гаврилюк, Лещенко, Бужинський , Зеленський - рівень інтелекту у них приблизно однаковий.
Вельми "працелюбні" орли.
Так звана укро-їліта.

Недарма Портніков писав, що розумові здатності нинішніх міністрів не відрізняються від таковиз у пересічних громадян. Тих самих, що палять траву з лісами, нищать грунт при добуванні бурштину, не вдягають маски в магазинах і тд.


Недарма мутрий укро-нарот обрав ватного клоуна, щоб той опустив занавіс цієї п'єси.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 07:58

  Zebra написав:Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно. Чисто технический анализ.
1. 10 лет падала цена
2. сформировано двойное дно
Зображення


Если смотреть на график то - да, а если рассматривать как рисунок то - ж.па. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:14

  rjkz написав:
  Zebra написав:Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно. Чисто технический анализ.
1. 10 лет падала цена
2. сформировано двойное дно
Зображення


Если смотреть на график то - да, а если рассматривать как рисунок то - ж.па. :mrgreen:


я конечно в техническом анализе не силён, но помнится что по оси иксов там обычно стоят дни и недели, не годы
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:19

  rjkz написав:
  Zebra написав:Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно. Чисто технический анализ.
1. 10 лет падала цена
2. сформировано двойное дно
Зображення


Если смотреть на график то - да, а если рассматривать как рисунок то - ж.па. :mrgreen:

"Технічний аналіз" - це яка наука? Астрологія?
На графік варто було би також нанести дані по депопуляції населення чавунно-олійної держави і дані середньої ЗП по Києву.

Зразу стало би всім ясно, чому ціна КРЖН падає вже 15 років. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно.

с падением уровня жизни и рождаемости будет дорожать или дешеветь?
в Ирпене уже тысячи непроданных квартир, скоро эта ласточка и в столицу прилетит, кормушка у них с Ирпенем одна - киевские зарплаты, ради них ехали поближе к столице понаехи. Смысл тратить заначку, (для кого-то возможно последние деньги) чтобы стоять в киевских пробках или в забитом метро за 8-12к грн. Те кто ждал улучшений ужн начали понимать, что улучшений не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:01

  Унуноктий написав:
  PS4 написав:всем привет
захотел я снять домик за городом как делаю это каждый год.
всегда вкладывался в бюджет 700-800 баксов за хороший вариант

сейчас - минимум 1500 долларов если сральник не яма и весит бойлет

что то толковое от 2000 и минимум на 4 месяца

вот такие пироги

я 27 мая освобождаю домик в Хотяновке, 25000 грн в месяц. Два этажа, баня в доме, беседка с мангалом и т.д.



уну, ты дашь ссылку или даже тут ты балабол?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В СРЕДУ В ЗАКЛАДКИ ОЛХ ДОБАВИЛ ГДЕ ТО С ДЕСЯТОК ДОМОВ В БЮДЖЕТЕ 1500-2000 ДОЛЛ
ТОЛЬКО ЧТО ОТКРЫЛ ОЛХ - В ЗАКЛАДКАХ ОСТАЛСЯ 1 (((
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