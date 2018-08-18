Додано: Пон 18 тра, 2020 07:04

reus написав: flyman написав: тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде. тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.

На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая. На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.

есть математика, сколько в Украине рабочих мест и сколько людей от 18 до 65. дефицит рабочих мест двигает зарплаты вниз. Когда экономика росла был дефицит рабочих рук, но тогда же росла и цена недвижимости. Если было бы можно то с мозгами и нерукожопые жили бы в хоромах. Но пока что хорошо живут только чиновники всех мастей и несколько десятков тысяч успешных бизнесменов. Что то в вашей теории не стыкуется. Нерукожопых и с мозгами гораздо больше. Добиться успехов можно, но явно не мозгами и не мастерством рук. Можете вспомнить мозги чивокуни и его богатую интеллектом речь. А смог ведь стать президентом.Или интелектуала козака Гаврилюка. Явно не по интеллекту их выбирали.