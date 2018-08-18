Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
с падением уровня жизни и рождаемости будет дорожать или дешеветь? в Ирпене уже тысячи непроданных квартир, скоро эта ласточка и в столицу прилетит, кормушка у них с Ирпенем одна - киевские зарплаты, ради них ехали поближе к столице понаехи. Смысл тратить заначку, (для кого-то возможно последние деньги) чтобы стоять в киевских пробках или в забитом метро за 8-12к грн. Те кто ждал улучшений ужн начали понимать, что улучшений не будет.
найближчі 2-3 роки, скоріше дешевій, а там знову може буте невеликий ріст (це якщо без дешевої іпотеки)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?
Та повно народу! Просто є такі, яким і -50 не добавить коштів для купівлі. Так що тримайся, бро! Поменше різких рухів! Основний ризик КРЖН - внутрішньо і зовнішньополітичний = це переформат мапи країни і ціни, як в сталіно.