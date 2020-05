Додано: Пон 18 тра, 2020 09:07

vitaliian написав: Zebra написав: Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно. Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно.

с падением уровня жизни и рождаемости будет дорожать или дешеветь?

в Ирпене уже тысячи непроданных квартир, скоро эта ласточка и в столицу прилетит, кормушка у них с Ирпенем одна - киевские зарплаты, ради них ехали поближе к столице понаехи. Смысл тратить заначку, (для кого-то возможно последние деньги) чтобы стоять в киевских пробках или в забитом метро за 8-12к грн. Те кто ждал улучшений ужн начали понимать, что улучшений не будет. с падением уровня жизни и рождаемости будет дорожать или дешеветь?в Ирпене уже тысячи непроданных квартир, скоро эта ласточка и в столицу прилетит, кормушка у них с Ирпенем одна - киевские зарплаты, ради них ехали поближе к столице понаехи. Смысл тратить заначку, (для кого-то возможно последние деньги) чтобы стоять в киевских пробках или в забитом метро за 8-12к грн. Те кто ждал улучшений ужн начали понимать, что улучшений не будет.

найближчі 2-3 роки, скоріше дешевій,

а там знову може буте невеликий ріст

(це якщо без дешевої іпотеки) найближчі 2-3 роки, скоріше дешевій,а там знову може буте невеликий ріст(це якщо без дешевої іпотеки)

