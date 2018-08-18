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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3896389738983899

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:07

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно.

с падением уровня жизни и рождаемости будет дорожать или дешеветь?
в Ирпене уже тысячи непроданных квартир, скоро эта ласточка и в столицу прилетит, кормушка у них с Ирпенем одна - киевские зарплаты, ради них ехали поближе к столице понаехи. Смысл тратить заначку, (для кого-то возможно последние деньги) чтобы стоять в киевских пробках или в забитом метро за 8-12к грн. Те кто ждал улучшений ужн начали понимать, что улучшений не будет.

найближчі 2-3 роки, скоріше дешевій,
а там знову може буте невеликий ріст
(це якщо без дешевої іпотеки)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:10

  vhata написав:Коллеги, с удивлением обнаружила, что в наших колхозах цена ширпотребовского новостроя, как у вас. Прошу совета, достроят эти чудики?
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%BC%D ... 0%B5%D0%B2

О,ё! вопрос снимается, читнула киевские форумы, это катастрофа. Не столица, а хуже нашего колхоза. у нас ни одной площадки с таким позором нет.

Імхо, але це та новобуда, де флайман вклав фонд у кавалірку.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:17

  airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?

Та повно народу! Просто є такі, яким і -50 не добавить коштів для купівлі. Так що тримайся, бро! Поменше різких рухів!
Основний ризик КРЖН - внутрішньо і зовнішньополітичний = це переформат мапи країни і ціни, як в сталіно.
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