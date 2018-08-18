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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38973898389939003901>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:07

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно.

с падением уровня жизни и рождаемости будет дорожать или дешеветь?
в Ирпене уже тысячи непроданных квартир, скоро эта ласточка и в столицу прилетит, кормушка у них с Ирпенем одна - киевские зарплаты, ради них ехали поближе к столице понаехи. Смысл тратить заначку, (для кого-то возможно последние деньги) чтобы стоять в киевских пробках или в забитом метро за 8-12к грн. Те кто ждал улучшений ужн начали понимать, что улучшений не будет.

найближчі 2-3 роки, скоріше дешевій,
а там знову може буте невеликий ріст
(це якщо без дешевої іпотеки)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:10

  vhata написав:Коллеги, с удивлением обнаружила, что в наших колхозах цена ширпотребовского новостроя, как у вас. Прошу совета, достроят эти чудики?
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%BC%D ... 0%B5%D0%B2

О,ё! вопрос снимается, читнула киевские форумы, это катастрофа. Не столица, а хуже нашего колхоза. у нас ни одной площадки с таким позором нет.

Імхо, але це та новобуда, де флайман вклав фонд у кавалірку.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:17

  airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?

Та повно народу! Просто є такі, яким і -50 не добавить коштів для купівлі. Так що тримайся, бро! Поменше різких рухів!
Основний ризик КРЖН - внутрішньо і зовнішньополітичний = це переформат мапи країни і ціни, як в сталіно.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:38

  airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?
до конца 2025 может быть... правило больших чисел, нужно время пока каждого "покупателя" жаренный петух в одно место клюнет. Но каждый год клюнутых будет всё больше и больше.

  change_pm написав:Просто є такі, яким і -50 не добавить коштів для купівлі. Так що тримайся, бро! Поменше різких рухів!
та хватать может многим и хватает, а вот смысла покупать недвижимость меньше и меньше. В аренду сдавать стало дёшево и большая конкуренция, понаехов становится меньше. Понаехи в сомнениях как бы не пришлось ставать на лыжи. Смысл обзаводиться неликвидным активом?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 тра, 2020 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:01

  Frant написав:
  rjkz написав:
  Zebra написав:Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно. Чисто технический анализ.
1. 10 лет падала цена
2. сформировано двойное дно
Зображення


Если смотреть на график то - да, а если рассматривать как рисунок то - ж.па. :mrgreen:

"Технічний аналіз" - це яка наука? Астрологія?
На графік варто було би також нанести дані по депопуляції населення чавунно-олійної держави і дані середньої ЗП по Києву.

Зразу стало би всім ясно, чому ціна КРЖН падає вже 15 років. :mrgreen:

15 или 11 вы опять вошли в запой?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:02

  Унуноктий написав:как ни крути, а офисному планктону зарплаты порезали...

отдельно это оптимисту Владу напишите.
Еще и порезали штат многие. Деньги действительно "поменяли владельцев" - преимущественно, в пользу продуктовых сетей и ультрадешевых продуктов. Этот мультипликатор очень слабый и всю экономику не разогреет - нужна стройка.
Стройки как раз многие приостановлены, а деньги инвесторов частично прожраны.
Основное опасение - то что процесс ограничений затянется и стагнация неизбежна. Когда начнет восстанавливаться импорт, еще и курс может просесть, бо импортеры начнут массово восстанавливать поредевшие запасы, а экспортировать особо нечего и некому.
Надежды на дешевый бензин, теплую зиму, и деньги гастербайтеров - ну как всегда.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:09

  sequence написав:
  Унуноктий написав:как ни крути, а офисному планктону зарплаты порезали...

отдельно это оптимисту Владу напишите.
Еще и порезали штат многие. Деньги действительно "поменяли владельцев" - преимущественно, в пользу продуктовых сетей и ультрадешевых продуктов. Этот мультипликатор очень слабый и всю экономику не разогреет - нужна стройка.
Стройки как раз многие приостановлены, а деньги инвесторов частично прожраны.
Основное опасение - то что процесс ограничений затянется и стагнация неизбежна. Когда начнет восстанавливаться импорт, еще и курс может просесть, бо импортеры начнут массово восстанавливать поредевшие запасы, а экспортировать особо нечего и некому.
Надежды на дешевый бензин, теплую зиму, и деньги гастербайтеров - ну как всегда.


гроші проїли і не залишилося. чому буде рости імпорт?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Деньги действительно "поменяли владельцев" - преимущественно, в пользу продуктовых сетей и ультрадешевых продуктов.
деньги движутся по коррупционным каналам снизу наверх, с каждой сменой правительства меняется часть владельцев но глобально тренд со времен 90х не меняется - богатые богатеют, бедные беднеют.. Продуктовые сети это всего пара крошек от большого пирога. Копнуть бы куда идут комунальные платежи... вот где деньги из воздуха.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 тра, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:16

  vitaliian написав:
  sequence написав:Деньги действительно "поменяли владельцев" - преимущественно, в пользу продуктовых сетей и ультрадешевых продуктов.
деньги движутся по коррупционным каналам снизу наверх, с каждой сменой правительства меняется часть владельцев но глобально тренд со времен 90х не меняется - богатые богатеют, бедные беднеют..


скільки у Вас кавалірок в Іпенях іпеней?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:15 или 11 вы опять вошли в запой?

В 2018 в Києві можна було купити вторинку за цінами 2004 року.
Думаю, що й зараз неліквід (безбалконні "гостинки" на Борщагові чи проспекті Науки) - коштує стільки ж. Тобто таки 16 років.

Якщо рахувати різке падіння, то з 2008 року, 12 років.

Тому, Унуноктій, марш в школу, в 4-й клас! На уроки арифметики, які ти колись прогуляв.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 тра, 2020 10:22, всього редагувалось 2 разів.
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