Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
с падением уровня жизни и рождаемости будет дорожать или дешеветь? в Ирпене уже тысячи непроданных квартир, скоро эта ласточка и в столицу прилетит, кормушка у них с Ирпенем одна - киевские зарплаты, ради них ехали поближе к столице понаехи. Смысл тратить заначку, (для кого-то возможно последние деньги) чтобы стоять в киевских пробках или в забитом метро за 8-12к грн. Те кто ждал улучшений ужн начали понимать, что улучшений не будет.
найближчі 2-3 роки, скоріше дешевій, а там знову може буте невеликий ріст (це якщо без дешевої іпотеки)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?
Та повно народу! Просто є такі, яким і -50 не добавить коштів для купівлі. Так що тримайся, бро! Поменше різких рухів! Основний ризик КРЖН - внутрішньо і зовнішньополітичний = це переформат мапи країни і ціни, як в сталіно.
airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?
до конца 2025 может быть... правило больших чисел, нужно время пока каждого "покупателя" жаренный петух в одно место клюнет. Но каждый год клюнутых будет всё больше и больше.
change_pm написав:Просто є такі, яким і -50 не добавить коштів для купівлі. Так що тримайся, бро! Поменше різких рухів!
та хватать может многим и хватает, а вот смысла покупать недвижимость меньше и меньше. В аренду сдавать стало дёшево и большая конкуренция, понаехов становится меньше. Понаехи в сомнениях как бы не пришлось ставать на лыжи. Смысл обзаводиться неликвидным активом?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 тра, 2020 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Унуноктий написав:как ни крути, а офисному планктону зарплаты порезали...
отдельно это оптимисту Владу напишите. Еще и порезали штат многие. Деньги действительно "поменяли владельцев" - преимущественно, в пользу продуктовых сетей и ультрадешевых продуктов. Этот мультипликатор очень слабый и всю экономику не разогреет - нужна стройка. Стройки как раз многие приостановлены, а деньги инвесторов частично прожраны. Основное опасение - то что процесс ограничений затянется и стагнация неизбежна. Когда начнет восстанавливаться импорт, еще и курс может просесть, бо импортеры начнут массово восстанавливать поредевшие запасы, а экспортировать особо нечего и некому. Надежды на дешевый бензин, теплую зиму, и деньги гастербайтеров - ну как всегда.
Унуноктий написав:как ни крути, а офисному планктону зарплаты порезали...
отдельно это оптимисту Владу напишите. Еще и порезали штат многие. Деньги действительно "поменяли владельцев" - преимущественно, в пользу продуктовых сетей и ультрадешевых продуктов. Этот мультипликатор очень слабый и всю экономику не разогреет - нужна стройка. Стройки как раз многие приостановлены, а деньги инвесторов частично прожраны. Основное опасение - то что процесс ограничений затянется и стагнация неизбежна. Когда начнет восстанавливаться импорт, еще и курс может просесть, бо импортеры начнут массово восстанавливать поредевшие запасы, а экспортировать особо нечего и некому. Надежды на дешевый бензин, теплую зиму, и деньги гастербайтеров - ну как всегда.
гроші проїли і не залишилося. чому буде рости імпорт?
sequence написав:Деньги действительно "поменяли владельцев" - преимущественно, в пользу продуктовых сетей и ультрадешевых продуктов.
деньги движутся по коррупционным каналам снизу наверх, с каждой сменой правительства меняется часть владельцев но глобально тренд со времен 90х не меняется - богатые богатеют, бедные беднеют.. Продуктовые сети это всего пара крошек от большого пирога. Копнуть бы куда идут комунальные платежи... вот где деньги из воздуха.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 тра, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.