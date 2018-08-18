Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:.. гроші проїли і не залишилося. чому буде рости імпорт?
Потому что любому ларьку автозапчастей/электроники/шмоток/... нужно пополнять запасы. У нас жестко импортозависимая страна - просто катастрофа. Если речь идет о собственных производствах - сырье все тоже импортное - текстиль, семена, пластмассы, .... Я не знаю не одной замкнутой цепочки у нас: встанет импорт - полезем в землянки рыть червей
sequence написав:Если речь идет о собственных производствах - сырье все тоже импортное - текстиль, семена, пластмассы .
Можете сказати, що у нас взагалі виробляється з металу, з пластмаси? Де ліки, у яких субстанція українського виробництва? Де продукція укро-інженерії? Оборонку прошу не чіпати, ватний клоун з квартальщиками скоро доб,ють і її.
Первый написав:. чому буде рости імпорт?
Тому що мутрий укро-нарот полюбляє нові китайські та корейскі айфони і моб. телефони, індійські ліки, китайську одіж і електроінструменти.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 тра, 2020 10:28, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?
Та повно народу! Просто є такі, яким і -50 не добавить коштів для купівлі. Так що тримайся, бро! Поменше різких рухів! Основний ризик КРЖН - внутрішньо і зовнішньополітичний = це переформат мапи країни і ціни, як в сталіно.
Так что, регистрировать клюб "-75% до конца 2021 года"?
Так Бизнес уже вышел с карантина. Летние площадки ресторанов все забиты - только по записи на несколько ней вперёд. Аренда домов взлетела до небес Продукты подорожали значительно - уже на 20-30% дороже чем в Европе И тд
Frant написав:В 2018 в Києві можна було купити вторинку за цінами 2004 року. Думаю, що й зараз неліквід (безбалконні "гостинки" на Борщагові чи проспекті Науки) - коштує стільки ж. Тобто таки 16 років. .
Франт, меряют по ликвиду, а ты смотришь на неликвид, который никому не нужен.
Кучка г.вна стоила 1 копейку 30 лет назад, и сейчас кучка г.вна стоит 1 копейку. Это не значит что цены стояли 30 лет. Это значит что г.вно никому не нужно уже 30 лет.
Кстати, возьмем авто.
В 2012 году знакомая взяла новенький ML в фуле из салона за почти 90куе.
Сейчас смотрю новенький GLE (полный аналог того ml, просто новая модель) можно купить за 60куе. Год назад по акции распродавали его (в прошлом кузове) за 50куе с хвостиком.