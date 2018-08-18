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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3898389939003901>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:18

  Первый написав:..
гроші проїли і не залишилося. чому буде рости імпорт?

Потому что любому ларьку автозапчастей/электроники/шмоток/... нужно пополнять запасы. У нас жестко импортозависимая страна - просто катастрофа. Если речь идет о собственных производствах - сырье все тоже импортное - текстиль, семена, пластмассы, ....
Я не знаю не одной замкнутой цепочки у нас: встанет импорт - полезем в землянки рыть червей
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:22

  sequence написав:Если речь идет о собственных производствах - сырье все тоже импортное - текстиль, семена, пластмассы .


Можете сказати, що у нас взагалі виробляється з металу, з пластмаси?
Де ліки, у яких субстанція українського виробництва?
Де продукція укро-інженерії?
Оборонку прошу не чіпати, ватний клоун з квартальщиками скоро доб,ють і її.

  Первый написав:. чому буде рости імпорт?

Тому що мутрий укро-нарот полюбляє нові китайські та корейскі айфони і моб. телефони, індійські ліки, китайську одіж і електроінструменти.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 тра, 2020 10:28, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:22

  airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?

ХЗ.
По недостроенным новостроям от типа надежных застройшиков уже есть падение в долларах США на 20-25% от цены осени 2019.
Застройшики втихую сливают через рыл + укрепления доллара.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:26

атлант наоборот поднимает цены)
18 марта 2020, 10:19
Подорожание на всех объектах с 21.03.2020!
13 марта 2020, 12:13
Подорожание на всех объектах с 17.03.2020

https://atlant.build/novosti
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:27

  UA написав:
  airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?

ХЗ.
По недостроенным новостроям от типа надежных застройшиков уже есть падение в долларах США на 20-25% от цены осени 2019.
Застройшики втихую сливают через рыл + укрепления доллара.


Мій вірш від березня 2018 року. Прогноз точний)))

"Будуть, будуть недобуди в Києві стояти!
А лох-інвештори під стінами - на баянах грати!
"Де ж мої кошти??? То рошенко винний!"
А шаромиго-бариги рахують гроші безупинно!"

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:27

  change_pm написав:
  airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?

Та повно народу! Просто є такі, яким і -50 не добавить коштів для купівлі. Так що тримайся, бро! Поменше різких рухів!
Основний ризик КРЖН - внутрішньо і зовнішньополітичний = це переформат мапи країни і ціни, як в сталіно.

Так что, регистрировать клюб "-75% до конца 2021 года"?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:29

Так Бизнес уже вышел с карантина.
Летние площадки ресторанов все забиты - только по записи на несколько ней вперёд.
Аренда домов взлетела до небес
Продукты подорожали значительно - уже на 20-30% дороже чем в Европе
И тд
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:30

  Frant написав:В 2018 в Києві можна було купити вторинку за цінами 2004 року.
Думаю, що й зараз неліквід (безбалконні "гостинки" на Борщагові чи проспекті Науки) - коштує стільки ж. Тобто таки 16 років.
.


Франт, меряют по ликвиду, а ты смотришь на неликвид, который никому не нужен.

Кучка г.вна стоила 1 копейку 30 лет назад, и сейчас кучка г.вна стоит 1 копейку. Это не значит что цены стояли 30 лет. Это значит что г.вно никому не нужно уже 30 лет.

Кстати, возьмем авто.

В 2012 году знакомая взяла новенький ML в фуле из салона за почти 90куе.

Сейчас смотрю новенький GLE (полный аналог того ml, просто новая модель) можно купить за 60куе. Год назад по акции распродавали его (в прошлом кузове) за 50куе с хвостиком.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно.

вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли...

https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pra ... delno.html
а уже потом -технический анализ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:39

  vitaliian написав:атлант наоборот поднимает цены)
18 марта 2020, 10:19
Подорожание на всех объектах с 21.03.2020!
13 марта 2020, 12:13
Подорожание на всех объектах с 17.03.2020

https://atlant.build/novosti

Застройщики которые демпингуют через рыл тоже официально поднимают цены.
ПС. В Украине полно продажников, но осталось мало плиточников и сантехников :mrgreen:
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