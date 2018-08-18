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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3898389939003901

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:39

  PS4 написав:Так Бизнес уже вышел с карантина.
Летние площадки ресторанов все забиты - только по записи на несколько ней вперёд.
Аренда домов взлетела до небес
Продукты подорожали значительно - уже на 20-30% дороже чем в Европе
И тд

Зарегистрирую еще, пожалуй, клюб "+25% до конца 2021 года".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:39

  investorkiev написав:..и сейчас кучка г.вна стоит 1 копейку..
В 2012 году знакомая взяла новенький ML в фуле из салона за почти 90куе...
Сейчас смотрю новенький GLE (полный аналог того ml, просто новая модель) можно купить за 60куе. Год назад по акции распродавали его (в прошлом кузове) за 50куе с хвостиком.

Абсолютно согласен, что европейский автопром за 30 лет скатился в кучку г.вна и процесс необратим )
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:41

  Serg-ik написав:
  Zebra написав:Врятли КРНЖ будет дешеветь сильно.

вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли,вряд ли...

https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pra ... delno.html
а уже потом -технический анализ

Граммар-наци детектед.
Не понравился график "*опа" - так и скажите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:43

  sequence написав:
  investorkiev написав:..и сейчас кучка г.вна стоит 1 копейку..
В 2012 году знакомая взяла новенький ML в фуле из салона за почти 90куе...
Сейчас смотрю новенький GLE (полный аналог того ml, просто новая модель) можно купить за 60куе. Год назад по акции распродавали его (в прошлом кузове) за 50куе с хвостиком.

Абсолютно согласен, что европейский автопром за 30 лет скатился в кучку г.вна и процесс необратим )

Поэтому скоро Тесла будет стоить как все европейские производители вместе взятые.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:49

  airmax78 написав:
  PS4 написав:Так Бизнес уже вышел с карантина.
Летние площадки ресторанов все забиты - только по записи на несколько ней вперёд.
Аренда домов взлетела до небес
Продукты подорожали значительно - уже на 20-30% дороже чем в Европе
И тд

Зарегистрирую еще, пожалуй, клюб "+25% до конца 2021 года".

Ще можна клюбець - картоха на бетон. Короче, чим більше клюбив зареєструвати, тим більше шансів, щось спіймати )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:54

  investorkiev написав:Франт, меряют по ликвиду, а ты смотришь на неликвид, который никому не нужен.

Ох, Натаха!
І диплом МВА тобо куплений, а толку?
Вхідний квиток завжди оцінюють за мінімальною ціною.
  UA написав:В Украине полно продажников, но осталось мало плиточников и сантехников
Ащо їм тут робити? Скоро відкриють кордони, й нарот знову ломонеться в Польщу, Італію чи Іспанію.

Не не можна довіряти обіцянкам різних зелених і шмигалів про створення 500 000 000 робочих місць в Україні. Вони не потрібні чавунно-олійній державі, факт.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 3898389939003901
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