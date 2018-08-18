Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PS4 написав:Так Бизнес уже вышел с карантина. Летние площадки ресторанов все забиты - только по записи на несколько ней вперёд. Аренда домов взлетела до небес Продукты подорожали значительно - уже на 20-30% дороже чем в Европе И тд
Зарегистрирую еще, пожалуй, клюб "+25% до конца 2021 года".
investorkiev написав:..и сейчас кучка г.вна стоит 1 копейку.. В 2012 году знакомая взяла новенький ML в фуле из салона за почти 90куе... Сейчас смотрю новенький GLE (полный аналог того ml, просто новая модель) можно купить за 60куе. Год назад по акции распродавали его (в прошлом кузове) за 50куе с хвостиком.
Абсолютно согласен, что европейский автопром за 30 лет скатился в кучку г.вна и процесс необратим )
investorkiev написав:..и сейчас кучка г.вна стоит 1 копейку.. В 2012 году знакомая взяла новенький ML в фуле из салона за почти 90куе... Сейчас смотрю новенький GLE (полный аналог того ml, просто новая модель) можно купить за 60куе. Год назад по акции распродавали его (в прошлом кузове) за 50куе с хвостиком.
Абсолютно согласен, что европейский автопром за 30 лет скатился в кучку г.вна и процесс необратим )
Поэтому скоро Тесла будет стоить как все европейские производители вместе взятые.
PS4 написав:Так Бизнес уже вышел с карантина. Летние площадки ресторанов все забиты - только по записи на несколько ней вперёд. Аренда домов взлетела до небес Продукты подорожали значительно - уже на 20-30% дороже чем в Европе И тд
Зарегистрирую еще, пожалуй, клюб "+25% до конца 2021 года".
Ще можна клюбець - картоха на бетон. Короче, чим більше клюбив зареєструвати, тим більше шансів, щось спіймати )))