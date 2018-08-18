Додано: Пон 18 тра, 2020 11:23

investorkiev написав: airmax78 написав: В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался? В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?



Я так и не понял почему цены должны сильно упасть.



От обвалистов ни одного внятного аргумента. Я так и не понял почему цены должны сильно упасть.От обвалистов ни одного внятного аргумента.

Вас становится жалко читать, прям паника фонит. Что Вы так переживаете? На Круши всегда найдётся клиент, т.к. ближайшие пару лет от кассиров и им подобных, не откажутся. Это же Ваш аргумент? Так же будете пинками выпроваживать и отвешивать ``леща`` несогласным. Аренда рулит! Не переживайте, всё у Вас будет хорошо .... но не долго. Далее Вас начнут пинать.Не ищите аргументы, почему подешевеет - они на поверхности. Посмотрите назад. То что арендная доходность была чуть ли не самая высокая в мире, в стране забытой Богом - Вас это не удивляло?Многие настолько увлеклись этой игрой ``окучивание арендаторов``, что потеряли реальность. Например, одна знакомая массажистка, видя как её клиенты живут на расслабоне с аренды, тоже решила повторить процесс. Купила под Киевом квартиру в комплексе на последней стадии строительства и пошло, поехало. Потом вторую квартиру, в том же комплексе, благо не дорого и долго искать не надо было. Так понравилось, что решила свою 3-ку в нормальном районе продать и купить 2 ку и 1-ку на краю географии. Логика простая: 1-ка под аренду, а в двушке будет жить. Когда живёшь с аренды, то можно жить и в лесу, т.к. на работу уже ходить не надо, а жить лучше на чистом воздухе. И вот наступила реальность. Что она имеет? Сама живёт ж.пе и к ней уже никто не хочет тащится через весь город. 3 неликвидные квартиры (когда масть шла, то особо не выбирала. Одна на 1 этаже, вторая в доме с картонными перегородками, 3-я на высоком этаже в доме который заселён на 10%).Что она будет делать? Это вопрос даже без звёздочки.