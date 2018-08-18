Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?
Я так и не понял почему цены должны сильно упасть.
От обвалистов ни одного внятного аргумента.
Вас становится жалко читать, прям паника фонит. Что Вы так переживаете? На Круши всегда найдётся клиент, т.к. ближайшие пару лет от кассиров и им подобных, не откажутся. Это же Ваш аргумент? Так же будете пинками выпроваживать и отвешивать ``леща`` несогласным. Аренда рулит! Не переживайте, всё у Вас будет хорошо .... но не долго. Далее Вас начнут пинать. Не ищите аргументы, почему подешевеет - они на поверхности. Посмотрите назад. То что арендная доходность была чуть ли не самая высокая в мире, в стране забытой Богом - Вас это не удивляло? Многие настолько увлеклись этой игрой ``окучивание арендаторов``, что потеряли реальность. Например, одна знакомая массажистка, видя как её клиенты живут на расслабоне с аренды, тоже решила повторить процесс. Купила под Киевом квартиру в комплексе на последней стадии строительства и пошло, поехало. Потом вторую квартиру, в том же комплексе, благо не дорого и долго искать не надо было. Так понравилось, что решила свою 3-ку в нормальном районе продать и купить 2 ку и 1-ку на краю географии. Логика простая: 1-ка под аренду, а в двушке будет жить. Когда живёшь с аренды, то можно жить и в лесу, т.к. на работу уже ходить не надо, а жить лучше на чистом воздухе. И вот наступила реальность. Что она имеет? Сама живёт ж.пе и к ней уже никто не хочет тащится через весь город. 3 неликвидные квартиры (когда масть шла, то особо не выбирала. Одна на 1 этаже, вторая в доме с картонными перегородками, 3-я на высоком этаже в доме который заселён на 10%). Что она будет делать? Это вопрос даже без звёздочки.
с падением уровня жизни и рождаемости будет дорожать или дешеветь? в Ирпене уже тысячи непроданных квартир, скоро эта ласточка и в столицу прилетит, кормушка у них с Ирпенем одна - киевские зарплаты, ради них ехали поближе к столице понаехи. Смысл тратить заначку, (для кого-то возможно последние деньги) чтобы стоять в киевских пробках или в забитом метро за 8-12к грн. Те кто ждал улучшений ужн начали понимать, что улучшений не будет.
Наличный американский доллар за год +10% и продолжают печатать в последние месяцы - это высокие темпы (обычно 4-6%)
как бы не вышло все наоборот с КРНЖ когда поплывет сюда экспорт американской инфляции
американцы заинтересутся нашим бетоном и начнут мигрировать в Украину? Инфляция в сша может сделать кредиты дороже / дешевле, но врядли повлияет на их размер (кредиторы хотят получить свои кредиты обратно независимо от инфляции доллара в сша).
Richi написав:Многие настолько увлеклись этой игрой ``окучивание арендаторов``, что потеряли реальность.
экономика сжимается а новострои растут, будут в них жить белки и летучие мыши.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 тра, 2020 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_T написав:половина пустых ободранных бордов по всему Киеву. странные такие. мега-спрос есть, в кафе и наливайках запись за неделю, стройки кишат строителями, в ОП километровые очереди, а рекламы нет.
Реклама девелоперов перешла в интернет. Ютьюб ей кишит.
Richi написав:Многие настолько увлеклись этой игрой ``окучивание арендаторов``, что потеряли реальность. Например, одна знакомая массажистка, видя как её клиенты живут на расслабоне с аренды, тоже решила повторить процесс. Купила под Киевом квартиру в комплексе на последней стадии строительства и пошло, поехало
Представники бызнєс-їліти накупили собі МВА-шних дипломів, накупляли дисертацій юристів-істориків-філологів, і вирішили, що вони вже є розумними людьми.
В орендному бізнесі головне - розташування, розташування і ще раз розташування об,єкту.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
airmax78 написав:В лагере обвалистов "-50% до конца 2021 года" кроме меня кто-то остался?
Я так и не понял почему цены должны сильно упасть.
От обвалистов ни одного внятного аргумента.
Вас становится жалко читать, прям паника фонит. Что Вы так переживаете? На Круши всегда найдётся клиент, т.к. ближайшие пару лет от кассиров и им подобных, не откажутся. Это же Ваш аргумент? Так же будете пинками выпроваживать и отвешивать ``леща`` несогласным. Аренда рулит! Не переживайте, всё у Вас будет хорошо .... но не долго. Далее Вас начнут пинать. Не ищите аргументы, почему подешевеет - они на поверхности. Посмотрите назад. То что арендная доходность была чуть ли не самая высокая в мире, в стране забытой Богом - Вас это не удивляло? Многие настолько увлеклись этой игрой ``окучивание арендаторов``, что потеряли реальность. Например, одна знакомая массажистка, видя как её клиенты живут на расслабоне с аренды, тоже решила повторить процесс. Купила под Киевом квартиру в комплексе на последней стадии строительства и пошло, поехало. Потом вторую квартиру, в том же комплексе, благо не дорого и долго искать не надо было. Так понравилось, что решила свою 3-ку в нормальном районе продать и купить 2 ку и 1-ку на краю географии. Логика простая: 1-ка под аренду, а в двушке будет жить. Когда живёшь с аренды, то можно жить и в лесу, т.к. на работу уже ходить не надо, а жить лучше на чистом воздухе. И вот наступила реальность. Что она имеет? Сама живёт ж.пе и к ней уже никто не хочет тащится через весь город. 3 неликвидные квартиры (когда масть шла, то особо не выбирала. Одна на 1 этаже, вторая в доме с картонными перегородками, 3-я на высоком этаже в доме который заселён на 10%). Что она будет делать? Это вопрос даже без звёздочки.
Не злорадствуйте. На 1м этаже она откроет салон и вернется к работе. Я вон к своему парикмахеру езжу в супердальние ипеня на Борщагу. Осиавшиеся квартиры сдаст. Это все лучше чем если бы она решила жить в достатке, как Долярчик, и купила золотые сертификаты Б2Б.
с падением уровня жизни и рождаемости будет дорожать или дешеветь? в Ирпене уже тысячи непроданных квартир, скоро эта ласточка и в столицу прилетит, кормушка у них с Ирпенем одна - киевские зарплаты, ради них ехали поближе к столице понаехи. Смысл тратить заначку, (для кого-то возможно последние деньги) чтобы стоять в киевских пробках или в забитом метро за 8-12к грн. Те кто ждал улучшений ужн начали понимать, что улучшений не будет.
Наличный американский доллар за год +10% и продолжают печатать в последние месяцы - это высокие темпы (обычно 4-6%)
как бы не вышло все наоборот с КРНЖ когда поплывет сюда экспорт американской инфляции
Ну народ - ми ж про Київ ? Україна йде дорогою Латинської Америки - де в столицях живе до половини населення . Ну - у нас буде ще 3-4 точки гіперурбанізації . Але до припинення росту все одно дуже далеко ... А ціна все одно буде постійно на грані доступності для "пересічного" . Плаваюча .