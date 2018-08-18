Richi написав:

Вас становится жалко читать, прям паника фонит. Что Вы так переживаете? На Круши всегда найдётся клиент, т.к. ближайшие пару лет от кассиров и им подобных, не откажутся. Это же Ваш аргумент? Так же будете пинками выпроваживать и отвешивать ``леща`` несогласным. Аренда рулит! Не переживайте, всё у Вас будет хорошо .... но не долго. Далее Вас начнут пинать.Не ищите аргументы, почему подешевеет - они на поверхности. Посмотрите назад. То что арендная доходность была чуть ли не самая высокая в мире, в стране забытой Богом - Вас это не удивляло?Многие настолько увлеклись этой игрой ``окучивание арендаторов``, что потеряли реальность. Например, одна знакомая массажистка, видя как её клиенты живут на расслабоне с аренды, тоже решила повторить процесс. Купила под Киевом квартиру в комплексе на последней стадии строительства и пошло, поехало. Потом вторую квартиру, в том же комплексе, благо не дорого и долго искать не надо было. Так понравилось, что решила свою 3-ку в нормальном районе продать и купить 2 ку и 1-ку на краю географии. Логика простая: 1-ка под аренду, а в двушке будет жить. Когда живёшь с аренды, то можно жить и в лесу, т.к. на работу уже ходить не надо, а жить лучше на чистом воздухе. И вот наступила реальность. Что она имеет? Сама живёт ж.пе и к ней уже никто не хочет тащится через весь город. 3 неликвидные квартиры (когда масть шла, то особо не выбирала. Одна на 1 этаже, вторая в доме с картонными перегородками, 3-я на высоком этаже в доме который заселён на 10%).Что она будет делать? Это вопрос даже без звёздочки.