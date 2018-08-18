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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:01
Puente написав:
Ну народ - ми ж про Київ ? Україна йде дорогою Латинської Америки
- де в столицях живе до половини населення . Ну - у нас буде ще 3-4 точки гіперурбанізації . Але до припинення росту все одно дуже далеко ... А ціна все одно буде постійно на грані доступності для "пересічного" . Плаваюча .
Мы хотели свернуть с этого пути. Но народ выбрал нано-Чавеса.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:42
airmax78 написав: Yuri_T написав:
половина пустых ободранных бордов по всему Киеву.
странные такие.
мега-спрос есть, в кафе и наливайках запись за неделю, стройки кишат строителями, в ОП километровые очереди, а рекламы нет.
Реклама девелоперов перешла в интернет. Ютьюб ей кишит.
Юзать ютуб без премиум подписки-это боль и зло. Берите премиум акк и наслаждайтесь, копейки стоит.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:45
Жека79 написав: airmax78 написав: Yuri_T написав:
половина пустых ободранных бордов по всему Киеву.
странные такие.
мега-спрос есть, в кафе и наливайках запись за неделю, стройки кишат строителями, в ОП километровые очереди, а рекламы нет.
Реклама девелоперов перешла в интернет. Ютьюб ей кишит.
Юзать ютуб без премиум подписки-это боль и зло. Берите премиум акк и наслаждайтесь, копейки стоит.
А мне нравится - много нового узнаю.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:46
люди покупает Тетрис но не могут позволить премиум акк)
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:55
airmax78 написав:
А мне нравится - много нового узнаю.
Понял. Хозяин-барин
и что даже не возникало желание ничего накачать с ютуба в поездку какую то?
Хотя и правда, зачем качать, оно ж без рекламы закачается. Смотрите только на вайфае и только с рекламой
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:56
PS4 написав:
люди покупает Тетрис но не могут позволить премиум акк)
Зачем? Там часто очень полезная реклама выпадает - она же AI-driven - знает что именно тебе нужно лучше тебя.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:36
vitaliian написав: reus написав: flyman написав:
тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.
На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.
есть математика, сколько в Украине рабочих мест и сколько людей от 18 до 65. дефицит рабочих мест двигает зарплаты вниз. Когда экономика росла был дефицит рабочих рук, но тогда же росла и цена недвижимости. Если было бы можно то с мозгами и нерукожопые жили бы в хоромах. Но пока что хорошо живут только чиновники всех мастей и несколько десятков тысяч успешных бизнесменов. Что то в вашей теории не стыкуется. Нерукожопых и с мозгами гораздо больше. Добиться успехов можно, но явно не мозгами и не мастерством рук. Можете вспомнить мозги чивокуни и его богатую интеллектом речь. А смог ведь стать президентом.Или интелектуала козака Гаврилюка. Явно не по интеллекту их выбирали.
Вы тоже обижены на жизнь?
Ладно, хрен с ними с чиновниками и бизнесменами. У меня много других примеров и знакомых. Начиная с реальных востребованных и уважаемых в мире украинских ученых, моих соседей, которые за 10 лет работы сумели заработать на 4 квартиры в Киеве для себя и детей и, заканчивая квалифицированными ремонтниками, на которых очередь на 2 мес. вперед расписана. Не буду тут рассказывать кто, сколько зарабатывает, а то, тут будут не один месяц в меня тапочками бросать
Скажу одно, что у них всех шансы заработать на жилье в Киеве гораздо выше, чем на загнивающем Западе, даже сейчас, в кризис.
А риторика неудачников, и недалеких лентяев примерно следующая, что чиновники все разграбили, мне ничего не оставили и бизнесмены кровосиси платят мало, пьют кровь трудового народа. А квалификация и навыки самих иногда даже на уборку клубники в Польше не годятся. А пример карьеры казака Гаврилюка как раз показывает, что если у человека нет мозгов, то он после своего депутатства, все равно остается таксистом.
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reus
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:48
Richi написав:
Вас становится жалко читать, прям паника фонит. Что Вы так переживаете? На Круши всегда найдётся клиент, т.к. ближайшие пару лет от кассиров и им подобных, не откажутся. Это же Ваш аргумент? Так же будете пинками выпроваживать и отвешивать ``леща`` несогласным. Аренда рулит! Не переживайте, всё у Вас будет хорошо .... но не долго. Далее Вас начнут пинать.
Не ищите аргументы, почему подешевеет - они на поверхности. Посмотрите назад. То что арендная доходность была чуть ли не самая высокая в мире, в стране забытой Богом - Вас это не удивляло?
Многие настолько увлеклись этой игрой ``окучивание арендаторов``, что потеряли реальность. Например, одна знакомая массажистка, видя как её клиенты живут на расслабоне с аренды, тоже решила повторить процесс. Купила под Киевом квартиру в комплексе на последней стадии строительства и пошло, поехало. Потом вторую квартиру, в том же комплексе, благо не дорого и долго искать не надо было. Так понравилось, что решила свою 3-ку в нормальном районе продать и купить 2 ку и 1-ку на краю географии. Логика простая: 1-ка под аренду, а в двушке будет жить. Когда живёшь с аренды, то можно жить и в лесу, т.к. на работу уже ходить не надо, а жить лучше на чистом воздухе. И вот наступила реальность. Что она имеет? Сама живёт ж.пе и к ней уже никто не хочет тащится через весь город. 3 неликвидные квартиры (когда масть шла, то особо не выбирала. Одна на 1 этаже, вторая в доме с картонными перегородками, 3-я на высоком этаже в доме который заселён на 10%).
Что она будет делать? Это вопрос даже без звёздочки.
Спасибо, приятно и неожиданно, когда безхатченко жалеет многопенисного лендлорда-мародера
))
Пару уточняющих вопросов относительно вашей массажистки:
1) если массажистка легко может купить 2 квартиры под инвестицию, то значит и таксисты, баристы и т.д - тоже могут? Не считаете ли вы жилье в Киеве недооцененным?
2) сколько минут пешком до ближайшего метро от этих инвестиционных квартир?
3) сколько она вложила и сколько имела аренды в феврале? И сколько аренда сейчас? Какая доходность была/стала?
4) какую альтернативу вложения средств с сопоставимой доходностью/рисками лично вы посоветовали бы данной масажистке вместо покупки квартир? Не забываем, что у массажистки врядли есть МБА.
Потрудитесь ответить по пунктам. Спасибо.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:57
Жека79 написав: airmax78 написав:
А мне нравится - много нового узнаю.
Понял. Хозяин-барин
и что даже не возникало желание ничего накачать с ютуба в поездку какую то?
Хотя и правда, зачем качать, оно ж без рекламы закачается. Смотрите только на вайфае и только с рекламой
Реклама с ютуба режется обычным блокером в браузере или вообще на роутере.
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