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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3901390239033904>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:11

  _Mykola_ написав:Реклама с ютуба режется обычным блокером в браузере или вообще на роутере. ;)

Хотел вас кстати спросить: а вы балкон с выносом стеклить будете в вашей новой квартире? (В ДБК4 кажется?) как это на практике там происходит?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Не злорадствуйте

Почему я должен отказывать себе в этом удовольствии? Есть 2 категории:
1) Те кто за счёт своего труда, мозгов, рискуя деньгами, тратя здоровье - приобретает опыт, находят свою нишу и зарабатывают деньги.
2) Люди, которые не в состоянии не только что-то придумать, но и изучить и максимум что они могут - это заскочить на волну чужого успеха. В результате, они не понимая сути пытаются повторить действия тех на кого ориентируются и дискредитируют бизнес своим действиями или роняют цены в пол или .
Поэтому, когда вторая категория получает по заслугам, то меня это радует т.к. я вижу смысл жизни и понимаю, что пороченное время, деньги, силы, здоровье были не зря. Что нельзя вот так просто повторить чей-то успех.
Первая категория - Vlad. Вторая - Трибека. Почувствуйте разницу (с)

  airmax78 написав:На 1м этаже она откроет салон и вернется к работе.

Это да ... Если хватит сил чтобы из последних домов Троещины ездить через весь город на работу, чтобы самой себе платить аренду и работать.
  airmax78 написав:Я вон к своему парикмахеру езжу в супердальние ипеня на Борщагу.

Здесь сплошные варианты ... Либо Вы у неё не только стрижётесь, либо Вы настолько ленивы, чтобы найти другого парикмахера, либо Вы горец и у Вас несколько жизней, одну из которых, Вы готовы потратить на стояние в пробках. То, что это единственный в Киеве парикмахер - я не рассматриваю.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:25

  _Mykola_ написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:А мне нравится - много нового узнаю.


Понял. Хозяин-барин :D

и что даже не возникало желание ничего накачать с ютуба в поездку какую то?
Хотя и правда, зачем качать, оно ж без рекламы закачается. Смотрите только на вайфае и только с рекламой

Реклама с ютуба режется обычным блокером в браузере или вообще на роутере. ;)


это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере :mrgreen: , что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео :lol: :wink:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:По недостроенным новостроям от типа надежных застройшиков уже есть падение в долларах США на 20-25% от цены осени 2019.Застройшики втихую сливают через рыл + укрепления доллара.

думаю пару ссылок на объявы от рыл с -25% от ОП несложно будет сбросить?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:37

  investorkiev написав:Спасибо, приятно и неожиданно, когда безхатченко жалеет многопенисного лендлорда-мародера :)))

Не хочу Вас огорчать, но среди моих чувств к Вам, жалости точно нет.
  investorkiev написав:
Пару уточняющих вопросов относительно вашей массажистки:
1) если массажистка легко может купить 2 квартиры под инвестицию, то значит и таксисты, баристы и т.д - тоже могут? Не считаете ли вы жилье в Киеве недооцененным?

Да у неё ещё как бы и муж есть, который не плохо вроде зарабатывал.
  investorkiev написав:2) сколько минут пешком до ближайшего метро от этих инвестиционных квартир?

Слово ``пешком`` здесь неуместно.
  investorkiev написав:3) сколько она вложила и сколько имела аренды в феврале? И сколько аренда сейчас? Какая доходность была/стала?

Я же не её риелтор или муж. Это прям совсем дальняя знакомая.
  investorkiev написав:4) какую альтернативу вложения средств с сопоставимой доходностью/рисками лично вы посоветовали бы данной масажистке вместо покупки квартир? Не забываем, что у массажистки врядли есть МБА.
Потрудитесь ответить по пунктам. Спасибо.

Потрудитесь … :roll:
А Вас в МБА учили квартиры только возле метро выбирать? Там не объясняли, что покупая в новом, большом комплексе Вы по определению попадаете в дикую конкуренцию и предоставить, что-то уникальное, кроме ремонта и цены - ничего нельзя. С ремонтом, как понял особо не заморачивались, то останется только конкурировать ценой. Удачи Вам в нелегкой конкурентной борьбе сначала по арендным ставкам, а далее по стоимости продажи!

P.S. Напишите на бумаге, не почему цены станут высокими, а почему они были высокими. Сможете понять почему сложилась такая уникальная ситуация, которая привела к 10% рентабельности арендного бизнеса. Может так Вам станет понятно, что это стечение обстоятельств (звёзды сошлись), которые вряд ли повторится в ближайшие 20-30 лет.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:43

  PS4 написав:я тут подписался на WSJ за 1 бакс...и

короче, пришлось на англ отменить подписку


От чомусь мало у нас параноїків - які свою карту нікому не дають ( ну крім банку ) . Або хоча б не заводять для такої різної фігні якусь додаткову карту ( це морока ) . Маю підозру , що багато хто не знає навіть залишок коштів на карті - так - плюс-мінус дуже грубо .
"Виживають тільки параноїки" - Ендрю Гроув
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:07

  Richi написав:То, что это единственный в Киеве парикмахер - я не рассматриваю.

А зря.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:люди покупает Тетрис но не могут позволить премиум акк)

Надо экономить деньги - тогда на Тетрис хватит. А не просаживать на мелочи (вроде премиум-аккаунта Ютюб) которые не нужны. А чтобы реклама не лезла на ютюбе ставим плагин Adblock Plus в броузере.

Кстати о тетрисе - как думаете, замануха для лохов?
https://fn.ua/view.php?ad_id=13414862
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:покупая в новом, большом комплексе Вы по определению попадаете в дикую конкуренцию


но при том стабильный спрос
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Квартирант пришел на просмотр и тебе такой говорит: давайте -500грн/мес к цене. Вроде мелочь, ну что такое 500 грн. Но это -5% к доходности, было 18% годовых, стало 17% годовых.
-500 грн/мес, это -6000 грн в год. На несчастном полстояке в 10 квартир это -60000грн/год. Просто потери. Минус поездка в Египет на ровном месте.

ltv = life time value
этот принцип работает в обе стороны, если квартирант у вас живет 5 лет, мебель и ремонт не портит то можно и минус 500 сделать, в этом случае принцип ltv гарантирует что квартира не будет простаивать, вы не будете нанимать клининговую компанию для ген.уборки, делать каждые 3 года косметику и покупать мебель взамен убитой. И главный бонус, имея надёжного квартиранта вы можете уехать далеко и надолго, а ваш квартирант продолжит вам платить и поддерживать порядок. В крупных компаниях считается дурным тоном гонка за максимальной доходностью в ущерб принципу ltv. На этом многие прогорают. Но наш менталитет считает что прибыль важнее стабильности, поэтому пару лет жирной прибыли (которую конечно же проели) сменяется на десятилетие перманентного кризиса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 тра, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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