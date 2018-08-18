Хотел вас кстати спросить: а вы балкон с выносом стеклить будете в вашей новой квартире? (В ДБК4 кажется?) как это на практике там происходит?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:11
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почему я должен отказывать себе в этом удовольствии? Есть 2 категории:
1) Те кто за счёт своего труда, мозгов, рискуя деньгами, тратя здоровье - приобретает опыт, находят свою нишу и зарабатывают деньги.
2) Люди, которые не в состоянии не только что-то придумать, но и изучить и максимум что они могут - это заскочить на волну чужого успеха. В результате, они не понимая сути пытаются повторить действия тех на кого ориентируются и дискредитируют бизнес своим действиями или роняют цены в пол или .
Поэтому, когда вторая категория получает по заслугам, то меня это радует т.к. я вижу смысл жизни и понимаю, что пороченное время, деньги, силы, здоровье были не зря. Что нельзя вот так просто повторить чей-то успех.
Первая категория - Vlad. Вторая - Трибека. Почувствуйте разницу (с)
Это да ... Если хватит сил чтобы из последних домов Троещины ездить через весь город на работу, чтобы самой себе платить аренду и работать.
Здесь сплошные варианты ... Либо Вы у неё не только стрижётесь, либо Вы настолько ленивы, чтобы найти другого парикмахера, либо Вы горец и у Вас несколько жизней, одну из которых, Вы готовы потратить на стояние в пробках. То, что это единственный в Киеве парикмахер - я не рассматриваю.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:25
это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере , что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
думаю пару ссылок на объявы от рыл с -25% от ОП несложно будет сбросить?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:37
Не хочу Вас огорчать, но среди моих чувств к Вам, жалости точно нет.
Да у неё ещё как бы и муж есть, который не плохо вроде зарабатывал.
Слово ``пешком`` здесь неуместно.
Я же не её риелтор или муж. Это прям совсем дальняя знакомая.
Потрудитесь …
А Вас в МБА учили квартиры только возле метро выбирать? Там не объясняли, что покупая в новом, большом комплексе Вы по определению попадаете в дикую конкуренцию и предоставить, что-то уникальное, кроме ремонта и цены - ничего нельзя. С ремонтом, как понял особо не заморачивались, то останется только конкурировать ценой. Удачи Вам в нелегкой конкурентной борьбе сначала по арендным ставкам, а далее по стоимости продажи!
P.S. Напишите на бумаге, не почему цены станут высокими, а почему они были высокими. Сможете понять почему сложилась такая уникальная ситуация, которая привела к 10% рентабельности арендного бизнеса. Может так Вам станет понятно, что это стечение обстоятельств (звёзды сошлись), которые вряд ли повторится в ближайшие 20-30 лет.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:43
От чомусь мало у нас параноїків - які свою карту нікому не дають ( ну крім банку ) . Або хоча б не заводять для такої різної фігні якусь додаткову карту ( це морока ) . Маю підозру , що багато хто не знає навіть залишок коштів на карті - так - плюс-мінус дуже грубо .
"Виживають тільки параноїки" - Ендрю Гроув
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:07
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Надо экономить деньги - тогда на Тетрис хватит. А не просаживать на мелочи (вроде премиум-аккаунта Ютюб) которые не нужны. А чтобы реклама не лезла на ютюбе ставим плагин Adblock Plus в броузере.
Кстати о тетрисе - как думаете, замануха для лохов?
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ltv = life time value
этот принцип работает в обе стороны, если квартирант у вас живет 5 лет, мебель и ремонт не портит то можно и минус 500 сделать, в этом случае принцип ltv гарантирует что квартира не будет простаивать, вы не будете нанимать клининговую компанию для ген.уборки, делать каждые 3 года косметику и покупать мебель взамен убитой. И главный бонус, имея надёжного квартиранта вы можете уехать далеко и надолго, а ваш квартирант продолжит вам платить и поддерживать порядок. В крупных компаниях считается дурным тоном гонка за максимальной доходностью в ущерб принципу ltv. На этом многие прогорают. Но наш менталитет считает что прибыль важнее стабильности, поэтому пару лет жирной прибыли (которую конечно же проели) сменяется на десятилетие перманентного кризиса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 тра, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
|