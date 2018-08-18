Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:21
foxluck написав: PS4 написав:
люди покупает Тетрис но не могут позволить премиум акк)
Надо экономить деньги - тогда на Тетрис хватит. А не просаживать на мелочи (вроде премиум-аккаунта Ютюб) которые не нужны. А чтобы реклама не лезла на ютюбе ставим плагин Adblock Plus в броузере.
Кстати о тетрисе - как думаете, замануха для лохов?
https://fn.ua/view.php?ad_id=13414862
да,видел, очень мутная объява.
один рыл с которым счас веду переговоры по другому объекту говорит что его 5 дней кормили завтраками по этой рекламе, а потом заблокировали.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Пон 18 тра, 2020 15:31
Дані переписів населення.
В формі графіка.
В 2020 населення України - як в 1963 році!!!
Падіння на 57 років вниз! Акуєть!
Жодного зростання цін КРЖН вже не буде - з провінції немає кому їхати в Київ.
P.S. На графіку чомусь немає втраченого населення Криму і ОРДЛО в 2014.
Очевидно, укро-їліта стидається своїх "досягнень."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8_(2020
)
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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