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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3901390239033904

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:21

  foxluck написав:
  PS4 написав:люди покупает Тетрис но не могут позволить премиум акк)

Надо экономить деньги - тогда на Тетрис хватит. А не просаживать на мелочи (вроде премиум-аккаунта Ютюб) которые не нужны. А чтобы реклама не лезла на ютюбе ставим плагин Adblock Plus в броузере.

Кстати о тетрисе - как думаете, замануха для лохов?
https://fn.ua/view.php?ad_id=13414862


да,видел, очень мутная объява.
один рыл с которым счас веду переговоры по другому объекту говорит что его 5 дней кормили завтраками по этой рекламе, а потом заблокировали.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:31

Дані переписів населення.
В формі графіка.
В 2020 населення України - як в 1963 році!!!
Падіння на 57 років вниз! Акуєть!
Жодного зростання цін КРЖН вже не буде - з провінції немає кому їхати в Київ.

P.S. На графіку чомусь немає втраченого населення Криму і ОРДЛО в 2014.
Очевидно, укро-їліта стидається своїх "досягнень."

Зображення


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8_(2020)
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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