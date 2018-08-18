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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3903390439053906>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Мда... тяжелый случай... в браузере просто поставить дополнение, это надо быть крутым админом или вааще программистом.

Оно не вырезает рекламу, вставленную посреди видео
И для обсуждения этих вопросов есть полно более специализированных форумов и тем
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:02

  investorkiev написав:то в одной и той же квартире: на аренду 7000 приходят неадекваты и пытаются торговаться.
Ставишь ее же за 10000 - и приходят вменяемые чистенькие арендаторы и с благодарностью снимают.

Натаха, чому ж ти ниєш і плачеш, що половина твоїх орендарів втекла, і квартири стоять порожні? Лише миші бігають в них???
Знову ти видаєш бажане за реальне? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:03

  Richi написав:
3) сколько она вложила и сколько имела аренды в феврале? И сколько аренда сейчас? Какая доходность была/стала?
—-
Я же не её риелтор или муж. Это прям совсем дальняя знакомая.


  investorkiev написав:4) какую альтернативу вложения средств с сопоставимой доходностью/рисками лично вы посоветовали бы данной масажистке вместо покупки квартир? Не забываем, что у массажистки врядли есть МБА.
Потрудитесь ответить по пунктам. Спасибо.

Потрудитесь … :roll:
А Вас в МБА учили квартиры только возле метро выбирать? Там не объясняли, что покупая в новом, большом комплексе Вы по определению попадаете в дикую конкуренцию и предоставить, что-то уникальное, кроме ремонта и цены - ничего нельзя. С ремонтом, как понял особо не заморачивались, то останется только конкурировать ценой. Удачи Вам в нелегкой конкурентной борьбе сначала по арендным ставкам, а далее по стоимости продажи!




3)
Тоесть даже не зная вводных данных вы уже судите об инвестиции? Явно не от большого ума.

Если она получает 20% годовых с аренды, а вы подмываете думы в Чехии, то кто из вас двоих умнее?



4) Так и не увидел альтернативы по инвестициям.
Тоесть как вложить деньги вы лично не знаете, но других критикуете.
Еще раз: куда вложить массажистке 50куе?

ЗЫ:
Первая категория - Vlad. Вторая - Трибека. Почувствуйте разницу (с)

А почему я во второй категории?
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 18 тра, 2020 16:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:03

На днях обсуждали Делмар возле НЛ, сегодня пофоткал. Пишут что ключи давали в прошлом году и дом сдан. Въезд через строительные ворота, на верхних этажах еще биотуалеты, ездило пару люлек, ну они уже пару лет ездят:

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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:08

  Santehnik написав:
  investorkiev написав:Вы хоть раз в жизни видели скидку на биг-мак в Макдональдсе? Их нет. И тем не менее их продаются миллиарды каждый месяц.

Я покупал бигмак за 50% от его стоимости, с приложением Макдоналдьс для Андроида)


Так и в аренду можно снять за комуналь, только не в Киеве а в Конотопе.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:09

  Frant написав:
  investorkiev написав:то в одной и той же квартире: на аренду 7000 приходят неадекваты и пытаются торговаться.
Ставишь ее же за 10000 - и приходят вменяемые чистенькие арендаторы и с благодарностью снимают.

Натаха, чому ж ти ниєш і плачеш, що половина твоїх орендарів втекла, і квартири стоять порожні? Лише миші бігають в них???
Знову ти видаєш бажане за реальне? :mrgreen:


Потому что доходов от аренды не хватает на привычный образ жизни, приходится сидеть в глухом селе и экономить
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 18 тра, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:11

  foxluck написав:
  PS4 написав:люди покупает Тетрис но не могут позволить премиум акк)

Надо экономить деньги - тогда на Тетрис хватит. А не просаживать на мелочи (вроде премиум-аккаунта Ютюб) которые не нужны. А чтобы реклама не лезла на ютюбе ставим плагин Adblock Plus в броузере.

Кстати о тетрисе - как думаете, замануха для лохов?
https://fn.ua/view.php?ad_id=13414862

Это торпеда (с).
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:17

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  investorkiev написав:то в одной и той же квартире: на аренду 7000 приходят неадекваты и пытаются торговаться.
Ставишь ее же за 10000 - и приходят вменяемые чистенькие арендаторы и с благодарностью снимают.

Натаха, чому ж ти ниєш і плачеш, що половина твоїх орендарів втекла, і квартири стоять порожні? Лише миші бігають в них???
Знову ти видаєш бажане за реальне? :mrgreen:


Потому что доходов от аренды не хватает на привычный образ жизни, приходится сидеть в глухом селе и экономить


Значить, справи у ленд-лордів досить кепські.
Незважаючи на весь показушний хероїзм
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:
Значить, справи у ленд-лордів досить кепські.
Незважаючи на весь показушний хероїзм

Не, справы кепськи только у меня, я такая неумеха.
У остальных лендлордов все норм, пересдали с прайсом -25% и продолжают жировать. Твои хрущи у метро поди не пустуют
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:25

  investorkiev написав:Может быть.
Это ж вроде вы выясняли как не оплачивать коммуналку при приеме квартиры? Решил уточнить: вы вильнолюд со всеми атрибутами (неоплата коммуналки, балконы с выносом, парковка на газоне и и.д) или только частично?

Учитывая что ДБК4 вы считаете овном, то нежелание оплачивать коммуналку иначе как вильнолюдством и не объяснить.

На газоне и переходе не парковался НИ РАЗУ. По коммуналке тоже долгов нет.
Плачу все с момента получения права собственности, ЖЕК с этим согласился без лишних вопросов, в счетах долгов нет, даже додавил ЖЭК на исправление некоторых недоделок от застройщика. :lol:
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