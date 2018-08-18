Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:то в одной и той же квартире: на аренду 7000 приходят неадекваты и пытаются торговаться. Ставишь ее же за 10000 - и приходят вменяемые чистенькие арендаторы и с благодарностью снимают.
Натаха, чому ж ти ниєш і плачеш, що половина твоїх орендарів втекла, і квартири стоять порожні? Лише миші бігають в них??? Знову ти видаєш бажане за реальне?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Richi написав: 3) сколько она вложила и сколько имела аренды в феврале? И сколько аренда сейчас? Какая доходность была/стала? —- Я же не её риелтор или муж. Это прям совсем дальняя знакомая.
investorkiev написав:4) какую альтернативу вложения средств с сопоставимой доходностью/рисками лично вы посоветовали бы данной масажистке вместо покупки квартир? Не забываем, что у массажистки врядли есть МБА. Потрудитесь ответить по пунктам. Спасибо.
Потрудитесь … А Вас в МБА учили квартиры только возле метро выбирать? Там не объясняли, что покупая в новом, большом комплексе Вы по определению попадаете в дикую конкуренцию и предоставить, что-то уникальное, кроме ремонта и цены - ничего нельзя. С ремонтом, как понял особо не заморачивались, то останется только конкурировать ценой. Удачи Вам в нелегкой конкурентной борьбе сначала по арендным ставкам, а далее по стоимости продажи!
3) Тоесть даже не зная вводных данных вы уже судите об инвестиции? Явно не от большого ума.
Если она получает 20% годовых с аренды, а вы подмываете думы в Чехии, то кто из вас двоих умнее?
4) Так и не увидел альтернативы по инвестициям. Тоесть как вложить деньги вы лично не знаете, но других критикуете. Еще раз: куда вложить массажистке 50куе?
ЗЫ: Первая категория - Vlad. Вторая - Трибека. Почувствуйте разницу (с)
А почему я во второй категории?
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 18 тра, 2020 16:05, всього редагувалось 2 разів.
На днях обсуждали Делмар возле НЛ, сегодня пофоткал. Пишут что ключи давали в прошлом году и дом сдан. Въезд через строительные ворота, на верхних этажах еще биотуалеты, ездило пару люлек, ну они уже пару лет ездят:
investorkiev написав:то в одной и той же квартире: на аренду 7000 приходят неадекваты и пытаются торговаться. Ставишь ее же за 10000 - и приходят вменяемые чистенькие арендаторы и с благодарностью снимают.
Натаха, чому ж ти ниєш і плачеш, що половина твоїх орендарів втекла, і квартири стоять порожні? Лише миші бігають в них??? Знову ти видаєш бажане за реальне?
Потому что доходов от аренды не хватает на привычный образ жизни, приходится сидеть в глухом селе и экономить
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 18 тра, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:то в одной и той же квартире: на аренду 7000 приходят неадекваты и пытаются торговаться. Ставишь ее же за 10000 - и приходят вменяемые чистенькие арендаторы и с благодарностью снимают.
Натаха, чому ж ти ниєш і плачеш, що половина твоїх орендарів втекла, і квартири стоять порожні? Лише миші бігають в них??? Знову ти видаєш бажане за реальне?
Потому что доходов от аренды не хватает на привычный образ жизни, приходится сидеть в глухом селе и экономить
Значить, справи у ленд-лордів досить кепські. Незважаючи на весь показушний хероїзм
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
investorkiev написав:Может быть. Это ж вроде вы выясняли как не оплачивать коммуналку при приеме квартиры? Решил уточнить: вы вильнолюд со всеми атрибутами (неоплата коммуналки, балконы с выносом, парковка на газоне и и.д) или только частично?
Учитывая что ДБК4 вы считаете овном, то нежелание оплачивать коммуналку иначе как вильнолюдством и не объяснить.
На газоне и переходе не парковался НИ РАЗУ. По коммуналке тоже долгов нет. Плачу все с момента получения права собственности, ЖЕК с этим согласился без лишних вопросов, в счетах долгов нет, даже додавил ЖЭК на исправление некоторых недоделок от застройщика.