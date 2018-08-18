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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3903390439053906

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:26

  _Mykola_ написав:
  investorkiev написав:Может быть.
Это ж вроде вы выясняли как не оплачивать коммуналку при приеме квартиры? Решил уточнить: вы вильнолюд со всеми атрибутами (неоплата коммуналки, балконы с выносом, парковка на газоне и и.д) или только частично?

Учитывая что ДБК4 вы считаете овном, то нежелание оплачивать коммуналку иначе как вильнолюдством и не объяснить.

На газоне и переходе не парковался НИ РАЗУ. По коммуналке тоже долгов нет.
Плачу все с момента получения права собственности, ЖЕК с этим согласился без лишних вопросов, в счетах долгов нет, даже додавил ЖЭК на исправление некоторых недоделок от застройщика. :lol:


Тогда сорри, ошибся
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:29

  Faceless написав:
  _Mykola_ написав:Мда... тяжелый случай... в браузере просто поставить дополнение, это надо быть крутым админом или вааще программистом.

Оно не вырезает рекламу, вставленную посреди видео
И для обсуждения этих вопросов есть полно более специализированных форумов и тем

Странно, а я уже даже забыл как выглядит реклама в ютубе с браузера. ;)
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:29

  investorkiev написав:У остальных лендлордов все норм, пересдали с прайсом -25% и продолжают жировать. Твои хрущи у метро поди не пустуют

Тебе жаба чавить?
Ти ж не ціниш житло біля метро.
МВА не інформує, що хороша логістика - дорого коштує?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 тра, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Ага ага, именно поэтому диор сжигает старую коллекцию, а не распродаёт ее с дисконтом.

И Ютюбчик ставит по 5$ в месяц за право смотреть видоискатели без рекламы.

И бутылочка кока-колы никогда не продаётся по 2 грн/литр.

На МБА учат что скидки - путь в никуда. Это самый тупой вариант оживить продажи, это либо лень, либо тупость. Это просто взятка покупателю.


был у меня начальник с мба, он добил успешный бизнес работавший до него больше 10 лет и знаете чем? он уравнял всех клиентов по цене, что бомжу с улицы что крупной торговой сети цена была одинаковая. Через год бизнес рухнул. Он тоже много рассказывал что скидки путь в никуда. Есть клиент который за 10 лет приносит 10 долларов а другой приносит миллион, а чья то дурья башка (теоретика из мба который клиентов вживую не видел) решила что их ценность для компании одинакова. В итоге того кто принес бы миллион потеряли, а тот кто приносит 10ку сам ушёл.

В макдо скидок вагон, если покупать по отдельности будет дороже чем купить меню. Что это если не скидка? Макдо дорожит теми кто покупает меню. ltv работает везде, где есть постоянные клиенты.

кока кола первые начали массово раздавать холодильники магазинам, вкладывая деньги в долгосрочное сотрудничество. что для магазина лучше брендовая кока-кола (с бесплатным холодильником) или юпи за 2 гривны, который никто не возьмёт? Для покупателя у колы достаточно часто скидки.

Ваш пример про квартирантов не про ltv. Вы их 1й раз видите и с одинаковой долей вероятности могут быть неадекваты по 10 и адекваты по 7. Здесь закономерностей нет.

Когда проверенный квартирант которому можно доверить квартиру готов платить 7к а новый предлагает 10к здесь диллема либо принцип ltv либо максимальный доход с неизвестными рисками.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 тра, 2020 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:41

  investorkiev написав:..
На МБА учат что скидки - путь в никуда. Это самый тупой вариант оживить продажи, это либо лень, либо тупость. Это просто взятка покупателю.
..

организаторы рождественских распродаж в Штатах и Европе тупые и на МБА не ходят
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:41

  investorkiev написав:На МБА учат что скидки - путь в никуда. Это самый тупой вариант оживить продажи, это либо лень, либо тупость. Это просто взятка покупателю.

Сколько работающих бизнесов угробили эти МБАшники))
Рекомендую http://www.management.com.ua/books/view ... php?id=584

  investorkiev написав:Вы хоть раз в жизни видели скидку на биг-мак в Макдональдсе? Их нет. И тем не менее их продаются миллиарды каждый месяц.

У Макдональдса есть то, чего нет у тебя Трайбека - хорошая репутация.

  investorkiev написав:Неоднократно замечено, что в одной и той же квартире: на аренду 7000 приходят неадекваты и пытаются торговаться.
Ставишь ее же за 10000 - и приходят вменяемые чистенькие арендаторы и с благодарностью снимают.

Ставь 50 000 - будет очередь из чистокровных аристократов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:43

  vitaliian написав:
  investorkiev написав:Ага ага, именно поэтому диор сжигает старую коллекцию, а не распродаёт ее с дисконтом.

И Ютюбчик ставит по 5$ в месяц за право смотреть видоискатели без рекламы.

И бутылочка кока-колы никогда не продаётся по 2 грн/литр.

На МБА учат что скидки - путь в никуда. Это самый тупой вариант оживить продажи, это либо лень, либо тупость. Это просто взятка покупателю.


был у меня начальник с мба, он добил успешный бизнес работавший до него больше 10 лет и знаете чем? он уравнял всех клиентов по цене, что бомжу с улицы что крупной торговой сети цена была одинаковая. Через год бизнес рухнул. Он тоже много рассказывал что скидки путь в никуда. Есть клиент который за 10 лет приносит 10 долларов а другой приносит миллион, а чья то дурья башка (теоретика из мба который клиентов вживую не видел) решила что их ценность для компании одинакова. В итоге того кто принес бы миллион потеряли, а тот кто приносит 10ку сам ушёл.

Один человек утюгом может отлично погладить рубашку, другой - проломить голову, третий - получить долг, а четвертый сжечь квартиру вместе с домом. С МБА также. Мозгов оно не добавляет.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:47

  airmax78 написав:Один человек утюгом может отлично погладить рубашку, другой - проломить голову, третий - получить долг, а четвертый сжечь квартиру вместе с домом. С МБА также. Мозгов оно не добавляет.

Может не добавляет, но и не отнимает.

Если лендлордом быть так просто - то почему все этим не занимаются??
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:48

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Один человек утюгом может отлично погладить рубашку, другой - проломить голову, третий - получить долг, а четвертый сжечь квартиру вместе с домом. С МБА также. Мозгов оно не добавляет.

Может не добавляет, но и не отнимает.

Если лендлордом быть так просто - то почему все этим не занимаются??

"Стартовий капітал" - знаєш таке слово, Натаха?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Ага ага, именно поэтому диор сжигает старую коллекцию, а не распродаёт ее с дисконтом.
в лакшери сегменте скидкой вы можете обидеть клиента как бы намекая что он бомж. Я не знаю как диор но один грузинский застройщик на халяву возил людей в батуми и развлекал их лишь бы потом продать им бетон. Если вы работаете в лакшери тогда да, скидка путь к банкротству.
vitaliian
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