Додано: Пон 18 тра, 2020 16:39

investorkiev написав: Ага ага, именно поэтому диор сжигает старую коллекцию, а не распродаёт ее с дисконтом.



И Ютюбчик ставит по 5$ в месяц за право смотреть видоискатели без рекламы.



И бутылочка кока-колы никогда не продаётся по 2 грн/литр.



На МБА учат что скидки - путь в никуда. Это самый тупой вариант оживить продажи, это либо лень, либо тупость. Это просто взятка покупателю. Ага ага, именно поэтому диор сжигает старую коллекцию, а не распродаёт ее с дисконтом.И Ютюбчик ставит по 5$ в месяц за право смотреть видоискатели без рекламы.И бутылочка кока-колы никогда не продаётся по 2 грн/литр.На МБА учат что скидки - путь в никуда. Это самый тупой вариант оживить продажи, это либо лень, либо тупость. Это просто взятка покупателю.

был у меня начальник с мба, он добил успешный бизнес работавший до него больше 10 лет и знаете чем? он уравнял всех клиентов по цене, что бомжу с улицы что крупной торговой сети цена была одинаковая. Через год бизнес рухнул. Он тоже много рассказывал что скидки путь в никуда. Есть клиент который за 10 лет приносит 10 долларов а другой приносит миллион, а чья то дурья башка (теоретика из мба который клиентов вживую не видел) решила что их ценность для компании одинакова. В итоге того кто принес бы миллион потеряли, а тот кто приносит 10ку сам ушёл.В макдо скидок вагон, если покупать по отдельности будет дороже чем купить меню. Что это если не скидка? Макдо дорожит теми кто покупает меню. ltv работает везде, где есть постоянные клиенты.кока кола первые начали массово раздавать холодильники магазинам, вкладывая деньги в долгосрочное сотрудничество. что для магазина лучше брендовая кока-кола (с бесплатным холодильником) или юпи за 2 гривны, который никто не возьмёт? Для покупателя у колы достаточно часто скидки.Ваш пример про квартирантов не про ltv. Вы их 1й раз видите и с одинаковой долей вероятности могут быть неадекваты по 10 и адекваты по 7. Здесь закономерностей нет.Когда проверенный квартирант которому можно доверить квартиру готов платить 7к а новый предлагает 10к здесь диллема либо принцип ltv либо максимальный доход с неизвестными рисками.