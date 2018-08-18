Додано: Пон 18 тра, 2020 17:18

_Mykola_ написав: Жека79 написав: это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.

Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.

А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере , что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере, что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео

Мда... тяжелый случай... в браузере просто поставить дополнение, это надо быть крутым админом или вааще программистом.

На роутере то для домашнего использования. Мда... тяжелый случай... в браузере просто поставить дополнение, это надо быть крутым админом или вааще программистом.На роутере то для домашнего использования.

Мыкола понимаете есть разные категории людей.Кто то заплатит 5$ в месяц, ( или 7$ в месяц за семейную как в моем случае) и по цене одной чашки чая будет он и вся его семья целый месяц довольствоваться УДОБНЫМ сервисом. Понимаете, у меня нет времени и желания устанавливать дополнения в браузерах на Смарт-телевизорах во всех комнатах, в айфонах, в айпаде ребёнка и своём. Мне надо просто смотреть без рекламы и иметь возможность скачать любое видео и музыку на то устройство которое в данный момент со мной. Все.Так же моя малая, которой 5 лет, без проблем закачивает себе любимые мультики в дорогу.Кто то не заплатит 5$ И будет качать сначала на комп левыми прогами, потом подключать комп шнурком к телефону, и заливать с компа скачанное в телефон. А ещё будет ставить дополнения в браузере и танцевать с бубном, вместо того чтобы просто нажать 1 кнопку в телефоне и сразу в телефон скачать.А у кого-то нет ни компа, ни телефона вообще.Я прошёл все эти этапы снизу вверх и свой выбор сделал. И поверьте, в этой ситуации у меня нет никакого желания экономить.Пс. На этом оффтоп заканчиваю, каждому своё