Почему я должен отказывать себе в этом удовольствии? Есть 2 категории:

1) Те кто за счёт своего труда, мозгов, рискуя деньгами, тратя здоровье - приобретает опыт, находят свою нишу и зарабатывают деньги.

2) Люди, которые не в состоянии не только что-то придумать, но и изучить и максимум что они могут - это заскочить на волну чужого успеха. В результате, они не понимая сути пытаются повторить действия тех на кого ориентируются и дискредитируют бизнес своим действиями или роняют цены в пол или .

Поэтому, когда вторая категория получает по заслугам, то меня это радует т.к. я вижу смысл жизни и понимаю, что пороченное время, деньги, силы, здоровье были не зря. Что нельзя вот так просто повторить чей-то успех.

Первая категория - Vlad. Вторая - Трибека. Почувствуйте разницу (с)



Это да ... Если хватит сил чтобы из последних домов Троещины ездить через весь город на работу, чтобы самой себе платить аренду и работать.

А що з Трої на Трою до парикмахера вже не мона.

