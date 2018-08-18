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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3905390639073908>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:10

  airmax78 написав: С МБА также. Мозгов оно не добавляет.

..."А король-то голый" или "Лоха нужно бить на взлете"
Восхищаюсь изобретательностью учредителей всех этих бизнес школ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:13

  investorkiev написав:Если лендлордом быть так просто - то почему все этим не занимаются??

Приходит новый русский к старому еврею: "Пап, дай денег!"
...Молодое поколение не поймет :mrgreen:
Востаннє редагувалось UA в Пон 18 тра, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:13

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:у меня в договорах прописан пункт о оплате арендатором уборки клининговой компанией при выезде

а механизм? удерживаете из залоговой суммы?
клининг клинингу рознь. цены могут отличаться и в два, и в три раза.
арендатор влияет на бюджет клининга или ставится перед фактом?

прописано в договоре
арендатор оплачивает компании сам и предъявляет счет при выселении или удерживается из залоговой
выбирается из 3х предложенных арендодателем
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:18

  _Mykola_ написав:
  Жека79 написав:это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере :mrgreen: , что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео :lol: :wink:

Мда... тяжелый случай... в браузере просто поставить дополнение, это надо быть крутым админом или вааще программистом. ;)
На роутере то для домашнего использования. :roll:


Мыкола понимаете есть разные категории людей.

Кто то заплатит 5$ в месяц, ( или 7$ в месяц за семейную как в моем случае) и по цене одной чашки чая будет он и вся его семья целый месяц довольствоваться УДОБНЫМ сервисом. Понимаете, у меня нет времени и желания устанавливать дополнения в браузерах на Смарт-телевизорах во всех комнатах, в айфонах, в айпаде ребёнка и своём. Мне надо просто смотреть без рекламы и иметь возможность скачать любое видео и музыку на то устройство которое в данный момент со мной. Все.
Так же моя малая, которой 5 лет, без проблем закачивает себе любимые мультики в дорогу.

Кто то не заплатит 5$ И будет качать сначала на комп левыми прогами, потом подключать комп шнурком к телефону, и заливать с компа скачанное в телефон. А ещё будет ставить дополнения в браузере и танцевать с бубном, вместо того чтобы просто нажать 1 кнопку в телефоне и сразу в телефон скачать.

А у кого-то нет ни компа, ни телефона вообще.

Я прошёл все эти этапы снизу вверх и свой выбор сделал. И поверьте, в этой ситуации у меня нет никакого желания экономить.

Пс. На этом оффтоп заканчиваю, каждому своё
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:18

  Richi написав:
  airmax78 написав:Не злорадствуйте

Почему я должен отказывать себе в этом удовольствии? Есть 2 категории:
1) Те кто за счёт своего труда, мозгов, рискуя деньгами, тратя здоровье - приобретает опыт, находят свою нишу и зарабатывают деньги.
2) Люди, которые не в состоянии не только что-то придумать, но и изучить и максимум что они могут - это заскочить на волну чужого успеха. В результате, они не понимая сути пытаются повторить действия тех на кого ориентируются и дискредитируют бизнес своим действиями или роняют цены в пол или .
Поэтому, когда вторая категория получает по заслугам, то меня это радует т.к. я вижу смысл жизни и понимаю, что пороченное время, деньги, силы, здоровье были не зря. Что нельзя вот так просто повторить чей-то успех.
Первая категория - Vlad. Вторая - Трибека. Почувствуйте разницу (с)

  airmax78 написав:На 1м этаже она откроет салон и вернется к работе.

Это да ... Если хватит сил чтобы из последних домов Троещины ездить через весь город на работу, чтобы самой себе платить аренду и работать.
  airmax78 написав:Я вон к своему парикмахеру езжу в супердальние ипеня на Борщагу.

Здесь сплошные варианты ... Либо Вы у неё не только стрижётесь, либо Вы настолько ленивы, чтобы найти другого парикмахера, либо Вы горец и у Вас несколько жизней, одну из которых, Вы готовы потратить на стояние в пробках. То, что это единственный в Киеве парикмахер - я не рассматриваю.

А що з Трої на Трою до парикмахера вже не мона.
Все має бутит в центровому центрі?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:21

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Один человек утюгом может отлично погладить рубашку, другой - проломить голову, третий - получить долг, а четвертый сжечь квартиру вместе с домом. С МБА также. Мозгов оно не добавляет.

Может не добавляет, но и не отнимает.

100%. Знания никогда лишними не бывают и обузой не являются. Просто многие люди не понимают что такое МБА и относятся к этой трехбуквенной аббревиатуре предвзято. Непонятно почему. Чем она хуже CFA или FRM или ACCA?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:23

  Прохожий написав:у меня в договорах прописан пункт о оплате арендатором уборки клининговой компанией при выезде

как соотносятся меж собой цена уборки и цена аренды?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:27

  Richi написав:
  investorkiev написав:Спасибо, приятно и неожиданно, когда безхатченко жалеет многопенисного лендлорда-мародера :)))

Не хочу Вас огорчать, но среди моих чувств к Вам, жалости точно нет.
  investorkiev написав:
Пару уточняющих вопросов относительно вашей массажистки:
1) если массажистка легко может купить 2 квартиры под инвестицию, то значит и таксисты, баристы и т.д - тоже могут? Не считаете ли вы жилье в Киеве недооцененным?

Да у неё ещё как бы и муж есть, который не плохо вроде зарабатывал.
  investorkiev написав:2) сколько минут пешком до ближайшего метро от этих инвестиционных квартир?

Слово ``пешком`` здесь неуместно.
  investorkiev написав:3) сколько она вложила и сколько имела аренды в феврале? И сколько аренда сейчас? Какая доходность была/стала?

Я же не её риелтор или муж. Это прям совсем дальняя знакомая.
  investorkiev написав:4) какую альтернативу вложения средств с сопоставимой доходностью/рисками лично вы посоветовали бы данной масажистке вместо покупки квартир? Не забываем, что у массажистки врядли есть МБА.
Потрудитесь ответить по пунктам. Спасибо.

Потрудитесь … :roll:
А Вас в МБА учили квартиры только возле метро выбирать? Там не объясняли, что покупая в новом, большом комплексе Вы по определению попадаете в дикую конкуренцию и предоставить, что-то уникальное, кроме ремонта и цены - ничего нельзя. С ремонтом, как понял особо не заморачивались, то останется только конкурировать ценой. Удачи Вам в нелегкой конкурентной борьбе сначала по арендным ставкам, а далее по стоимости продажи!

P.S. Напишите на бумаге, не почему цены станут высокими, а почему они были высокими. Сможете понять почему сложилась такая уникальная ситуация, которая привела к 10% рентабельности арендного бизнеса. Может так Вам станет понятно, что это стечение обстоятельств (звёзды сошлись), которые вряд ли повторится в ближайшие 20-30 лет.

P/E = 10+= не поганий результат,
якби було під 20, то можна було би говорити про надування бульбашки, або про "відносно високу ціну нерухомості".

А далі, щоб або ціна на нерухомість виросте, або впаде оренда.
Нагадаю, що в Польщі у В-ві рентабельність здачі в оренду була близько 3%, а в середньому по країні білі 5%, і лише в певних регіонах, напр. Щеціні була біля 8%.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:31

  PS4 написав:
  Унуноктий написав:
  PS4 написав:всем привет
захотел я снять домик за городом как делаю это каждый год.
всегда вкладывался в бюджет 700-800 баксов за хороший вариант

сейчас - минимум 1500 долларов если сральник не яма и весит бойлет

что то толковое от 2000 и минимум на 4 месяца

вот такие пироги

я 27 мая освобождаю домик в Хотяновке, 25000 грн в месяц. Два этажа, баня в доме, беседка с мангалом и т.д.



уну, ты дашь ссылку или даже тут ты балабол?

сегодня спрошу хозяина
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:41

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
На МБА учат что скидки - путь в никуда. Это самый тупой вариант оживить продажи, это либо лень, либо тупость. Это просто взятка покупателю.
..

организаторы рождественских распродаж в Штатах и Европе тупые и на МБА не ходят

там дешевше продати за $1, чим утилізувати (ще тре доплатити)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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  #<1 ... 3905390639073908>
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