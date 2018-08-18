Додано: Пон 18 тра, 2020 18:15

vitaliian написав: investorkiev написав: Квартирант пришел на просмотр и тебе такой говорит: давайте -500грн/мес к цене. Вроде мелочь, ну что такое 500 грн. Но это -5% к доходности, было 18% годовых, стало 17% годовых.

-500 грн/мес, это -6000 грн в год. На несчастном полстояке в 10 квартир это -60000грн/год. Просто потери. Минус поездка в Египет на ровном месте. Квартирант пришел на просмотр и тебе такой говорит: давайте -500грн/мес к цене. Вроде мелочь, ну что такое 500 грн. Но это -5% к доходности, было 18% годовых, стало 17% годовых.-500 грн/мес, это -6000 грн в год. На несчастном полстояке в 10 квартир это -60000грн/год. Просто потери. Минус поездка в Египет на ровном месте.

ltv = life time value

этот принцип работает в обе стороны, если квартирант у вас живет 5 лет, мебель и ремонт не портит то можно и минус 500 сделать, в этом случае принцип ltv гарантирует что квартира не будет простаивать, вы не будете нанимать клининговую компанию для ген.уборки, делать каждые 3 года косметику и покупать мебель взамен убитой. И главный бонус, имея надёжного квартиранта вы можете уехать далеко и надолго, а ваш квартирант продолжит вам платить и поддерживать порядок. В крупных компаниях считается дурным тоном гонка за максимальной доходностью в ущерб принципу ltv. На этом многие прогорают. Но наш менталитет считает что прибыль важнее стабильности, поэтому пару лет жирной прибыли (которую конечно же проели) сменяется на десятилетие перманентного кризиса. ltv = life time valueэтот принцип работает в обе стороны, если квартирант у вас живет 5 лет, мебель и ремонт не портит то можно и минус 500 сделать, в этом случае принцип ltv гарантирует что квартира не будет простаивать, вы не будете нанимать клининговую компанию для ген.уборки, делать каждые 3 года косметику и покупать мебель взамен убитой. И главный бонус, имея надёжного квартиранта вы можете уехать далеко и надолго, а ваш квартирант продолжит вам платить и поддерживать порядок. В крупных компаниях считается дурным тоном гонка за максимальной доходностью в ущерб принципу ltv. На этом многие прогорают. Но наш менталитет считает что прибыль важнее стабильности, поэтому пару лет жирной прибыли (которую конечно же проели) сменяется на десятилетие перманентного кризиса.

Если арендатор будет платить на 500 гривен больше, он из-за этого съедет или начнет больше портить?Наоборот необоснованные скидки приводят к убыткам, потому что квартира всегда нуждается во вложениях и обновлении. Аккуратность никак не зависит от цены.Мой принцип ценообразования в аренде.Максимально допустимое время экспозиции две недели. При правильно выбранной цене квартира в массовом сегменте должна уйти за неделю. Я ставлю реальную цену и после первой недели каждые несколько дней снижаю.Далее исхожу из следующего принципа. На рынке нет фиксированных цен. Осенью дороже, летом дешевле. Если стоит задача найти квартиру за неделю, одна цена, если мониторить 3 месяца, можно найти дешевле. Моя цена должна быть на уровне или на 5 коп выше этого дешевле. Чтобы у человека не возникал соблазн перескочить из-за 500 грн. Каждая смена арендатора это дополнительный износ квартиры. Каждый убивает квартиру по своему. В реальности стараюсь держать цену на 10% дешевле того, что висит в рекламе и на 5% дешевле того, за сколько могу пересдать за 2 недели.Таким образом стараюсь выжать по максимуму с минимальными потерями на простои и износ. Делать специальные скидки ниже рыночной цены даже золотому арендатору считаю неправильным. Только рыночная цена является залогом партнерских отношений и отсутствия проблем. Представляете, сколько проклятий на вас обрушится, если вы попытаетесь избавиться от арендатора (или существенно повысить цену), который платил дешевле рынка и за эти деньги ничего приличного снять не сможет? Это одна из причин, почему мне не нравится сегодняшняя ситуация, когда приходится заселять людей, которые до этого снимали в более низком сегменте. Что с ними делать осенью, если все-таки случиться маятник?