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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:44
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Один человек утюгом может отлично погладить рубашку, другой - проломить голову, третий - получить долг, а четвертый сжечь квартиру вместе с домом. С МБА также. Мозгов оно не добавляет.
Может не добавляет, но и не отнимает.
100%. Знания никогда лишними не бывают и обузой не являются. Просто многие люди не понимают что такое МБА и относятся к этой трехбуквенной аббревиатуре предвзято. Непонятно почему. Чем она хуже CFA или FRM или ACCA?
не всім же бути проффесорами.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:53
flyman написав:
..
там дешевше продати за $1, чим утилізувати (ще тре доплатити)
вот оно как! А чего же по окончании распродаж снова дорожает - чтобы в процессе утилизации больше слез лить?
Прямо со слезами на глазах куавлдами раздалбывают айфоны и плазмы полтора метровые - не достанься ты никому.
На деле, оперировать одинаковыми рознично/оптовыми ценами могут позволить себе только большие сети с развитой розницей. Кому свою продукцию Макдональдсу перепродавать с дисконтом? БургерКингу что ли?
)
Даже у Эпицентра можно купить по разным ценам, не говоря уже о том, что можно договориться с завотдела о спеццене.
Но Эпицентр - это не Волмарт, не Икея и даже не Пепси. Тем наcрать почти на всех
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:11
sequence написав: flyman написав:
..
там дешевше продати за $1, чим утилізувати (ще тре доплатити)
вот оно как! А чего же по окончании распродаж снова дорожает - чтобы в процессе утилизации больше слез лить?
Прямо со слезами на глазах куавлдами раздалбывают айфоны и плазмы полтора метровые - не достанься ты никому.
На деле, оперировать одинаковыми рознично/оптовыми ценами могут позволить себе только большие сети с развитой розницей. Кому свою продукцию Макдональдсу перепродавать с дисконтом? БургерКингу что ли?
)
Даже у Эпицентра можно купить по разным ценам, не говоря уже о том, что можно договориться с завотдела о спеццене.
Но Эпицентр - это не Волмарт, не Икея и даже не Пепси. Тем наcрать почти на всех
звільняють місце для нових поступлень і моделей,
чи ти думаєш, що приміщення безрозмірні а зберігання безкоштовне, а моральна і фізичне старіння теж проходить повз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:13
sequence написав:
Даже у Эпицентра можно купить по разным ценам, не говоря уже о том, что можно договориться с завотдела о спеццене.
Но Эпицентр - это не Волмарт, не Икея и даже не Пепси. Тем наcрать почти на всех
Те кому "насрать почти на всех" рано или поздно идут работать таксистами.
Спросите у Понаеха как у них Икея взаимоотношения с клиентом выстраивает.
Иметь дела с говном - желающих нуль.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:15
vitaliian написав: investorkiev написав:
Квартирант пришел на просмотр и тебе такой говорит: давайте -500грн/мес к цене. Вроде мелочь, ну что такое 500 грн. Но это -5% к доходности, было 18% годовых, стало 17% годовых.
-500 грн/мес, это -6000 грн в год. На несчастном полстояке в 10 квартир это -60000грн/год. Просто потери. Минус поездка в Египет на ровном месте.
ltv = life time value
этот принцип работает в обе стороны, если квартирант у вас живет 5 лет, мебель и ремонт не портит то можно и минус 500 сделать, в этом случае принцип ltv гарантирует что квартира не будет простаивать, вы не будете нанимать клининговую компанию для ген.уборки, делать каждые 3 года косметику и покупать мебель взамен убитой. И главный бонус, имея надёжного квартиранта вы можете уехать далеко и надолго, а ваш квартирант продолжит вам платить и поддерживать порядок. В крупных компаниях считается дурным тоном гонка за максимальной доходностью в ущерб принципу ltv. На этом многие прогорают. Но наш менталитет считает что прибыль важнее стабильности, поэтому пару лет жирной прибыли (которую конечно же проели) сменяется на десятилетие перманентного кризиса.
Если арендатор будет платить на 500 гривен больше, он из-за этого съедет или начнет больше портить?
Наоборот необоснованные скидки приводят к убыткам, потому что квартира всегда нуждается во вложениях и обновлении. Аккуратность никак не зависит от цены.
Мой принцип ценообразования в аренде.
Максимально допустимое время экспозиции две недели. При правильно выбранной цене квартира в массовом сегменте должна уйти за неделю. Я ставлю реальную цену и после первой недели каждые несколько дней снижаю.
Далее исхожу из следующего принципа. На рынке нет фиксированных цен. Осенью дороже, летом дешевле. Если стоит задача найти квартиру за неделю, одна цена, если мониторить 3 месяца, можно найти дешевле. Моя цена должна быть на уровне или на 5 коп выше этого дешевле. Чтобы у человека не возникал соблазн перескочить из-за 500 грн. Каждая смена арендатора это дополнительный износ квартиры. Каждый убивает квартиру по своему. В реальности стараюсь держать цену на 10% дешевле того, что висит в рекламе и на 5% дешевле того, за сколько могу пересдать за 2 недели.
Таким образом стараюсь выжать по максимуму с минимальными потерями на простои и износ. Делать специальные скидки ниже рыночной цены даже золотому арендатору считаю неправильным. Только рыночная цена является залогом партнерских отношений и отсутствия проблем. Представляете, сколько проклятий на вас обрушится, если вы попытаетесь избавиться от арендатора (или существенно повысить цену), который платил дешевле рынка и за эти деньги ничего приличного снять не сможет? Это одна из причин, почему мне не нравится сегодняшняя ситуация, когда приходится заселять людей, которые до этого снимали в более низком сегменте. Что с ними делать осенью, если все-таки случиться маятник?
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Vlad442
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:21
investorkiev написав:
У остальных лендлордов все норм, пересдали с прайсом -25% и продолжают жировать. т
Натаха, якби ти не була такою жадібною до грошей, то й ти би зменшила би ціну на 25-30% і мала би невеликий прибуток.
А так....
Натаха, ти сама себе покарала.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:23
UA написав: sequence написав:
Даже у Эпицентра можно купить по разным ценам, не говоря уже о том, что можно договориться с завотдела о спеццене.
Но Эпицентр - это не Волмарт, не Икея и даже не Пепси. Тем наcрать почти на всех
Те кому "насрать почти на всех" рано или поздно идут работать таксистами.
ль.
Таксисти - це ж висококваліфіковані працівники, цвіт нації???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:24
Скидки (не путать с ценовыми войнами) имеют смысл только когда каждый клиент имеет разную ценность. Скидки это инструмент привлечь/удержать хороших клиентов и не потерять на плохих.
Аренда в среднем сегменте это конкурентный рынок где заломишь цену - не сдашь. При этом ценность всех клиентов, которые соответствуют требованиям, одинаковая, поэтому в индивидуальных скидках нет никакого смысла.
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Vlad442
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:27
Vlad442 написав:
Это одна из причин, почему мне не нравится сегодняшняя ситуация, когда приходится заселять людей, которые до этого снимали в более низком сегменте. Что с ними делать осенью, если все-таки случиться маятник?
Маятник в какую сторону?
Vlad442, сейчас в Киеве можно нанять работников на 30% дешевле и сильно более высокого уровня, чем в феврале 2020.
Если в мировом масштабе начнет всё сыпаться, в Украину вернется несколько миллионов весьма квалифицированных работников. Что будет с рынком труда, безработицей?
Зарплата в 300 у.е в Киеве снова может стать средней зарплатой.
Как это повлияет на рынок аренды?
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UA
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