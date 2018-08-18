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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3907390839093910>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:18

  Frant написав:
  investorkiev написав:У остальных лендлордов все норм, пересдали с прайсом -25% и продолжают жировать. т


Натаха, якби ти не була такою жадібною до грошей, то й ти би зменшила би ціну на 25-30% і мала би невеликий прибуток.


А так....
Натаха, ти сама себе покарала.


Франт, ну так что мне делать? Просто снижать цену? На сколько? От каких цен - осени или февраля?
На сколько фиксировать цену? Кто целевая аудитория арендаторов?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у меня про прежнему все платят в баксах по старому прайсу
никто скидок не просил
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:35

  PS4 написав:у меня про прежнему все платят в баксах по старому прайсу
никто скидок не просил

А аргумент какой, утюг? :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:40

  reus написав:
  PS4 написав:у меня про прежнему все платят в баксах по старому прайсу
никто скидок не просил

А аргумент какой, утюг? :D

аргумент простой - выселение! :twisted:
боятся ...как жуки попрятались..только шлют деньги на карту
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:42

  Жека79 написав:
это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере :mrgreen: , что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео :lol: :wink:


с возрастом понимаешь, что можно позволить себе антивирус не сломанный, а за 39 долларов в год, файненшел таймз и wsj по 300, и в троллейбусе можно проехать за 8 грн, а не зайцем, нетфликс за 12 евро подключить и т.д.

но не все достаточно взрослеют...
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:44

  adeges написав:
  Жека79 написав:
это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере :mrgreen: , что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео :lol: :wink:


с возрастом понимаешь, что можно позволить себе антивирус не сломанный, а за 39 долларов в год, файненшел таймз и wsj по 300, и в троллейбусе можно проехать за 8 грн, а не зайцем, нетфликс за 12 евро подключить и т.д.

но не все достаточно взрослеют...


39 в год антивирус? вы мажоры)
я у воли арендую за 25 грн в месяц...и он ком не грузит...а на серваках воли все фильтрует
т.е. фактически на компе ничего не стоит и все идеально чисто
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:48

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Один человек утюгом может отлично погладить рубашку, другой - проломить голову, третий - получить долг, а четвертый сжечь квартиру вместе с домом. С МБА также. Мозгов оно не добавляет.

Может не добавляет, но и не отнимает.

100%. Знания никогда лишними не бывают и обузой не являются. Просто многие люди не понимают что такое МБА и относятся к этой трехбуквенной аббревиатуре предвзято. Непонятно почему. Чем она хуже CFA или FRM или ACCA?

МВА это хорошо. говорят завистники. правда деньги за это хорошие платят тогда, когда это МВА из топ 10 школ в мире. но это потому, что туда уже попадают люди, которые и без МВА были бы успешны
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:55

  PS4 написав:
  adeges написав:
  Жека79 написав:
это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере :mrgreen: , что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео :lol: :wink:


с возрастом понимаешь, что можно позволить себе антивирус не сломанный, а за 39 долларов в год, файненшел таймз и wsj по 300, и в троллейбусе можно проехать за 8 грн, а не зайцем, нетфликс за 12 евро подключить и т.д.

но не все достаточно взрослеют...


39 в год антивирус? вы мажоры)
я у воли арендую за 25 грн в месяц...и он ком не грузит...а на серваках воли все фильтрует
т.е. фактически на компе ничего не стоит и все идеально чисто


любое количество устройств, на любых вайфаях.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:09

За 5К на місяць тут таких п'ять максів наймають, не мели дурниць.
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