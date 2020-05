Додано: Пон 18 тра, 2020 20:40

adeges написав: Жека79 написав:

это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.

Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.

А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере , что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере, что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео



с возрастом понимаешь, что можно позволить себе антивирус не сломанный, а за 39 долларов в год, файненшел таймз и wsj по 300, и в троллейбусе можно проехать за 8 грн, а не зайцем, нетфликс за 12 евро подключить и т.д.



но не все достаточно взрослеют... с возрастом понимаешь, что можно позволить себе антивирус не сломанный, а за 39 долларов в год, файненшел таймз и wsj по 300, и в троллейбусе можно проехать за 8 грн, а не зайцем, нетфликс за 12 евро подключить и т.д.но не все достаточно взрослеют...

Мда, не зайцем в автобусі за 8 грн і підписка на FT за $300. Мда, не зайцем в автобусі за 8 грн і підписка на FT за $300.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/