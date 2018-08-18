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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:09
PS4 написав:
у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?
когда для человека деньги не главное, почему нет? когда подростки хвастаются какой у кого телефон ну это можно понять, для меня чья то зарплата не значит ровно ничего и никак не характеризует человека.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:16
PS4 написав:
у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?
Ты забыл что он ещё успевает делать ремонт в это же время
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:22
Жека79 написав: PS4 написав:
у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?
Ты забыл что он ещё успевает делать ремонт в это же время
талант
вот он одесский мба
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PS4
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:40
adeges написав: Жека79 написав:
это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере
, что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео
с возрастом понимаешь, что можно позволить себе антивирус не сломанный, а за 39 долларов в год, файненшел таймз и wsj по 300, и в троллейбусе можно проехать за 8 грн, а не зайцем, нетфликс за 12 евро подключить и т.д.
но не все достаточно взрослеют...
Мда, не зайцем в автобусі за 8 грн і підписка на FT за $300.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:44
UA написав: Vlad442 написав:
Это одна из причин, почему мне не нравится сегодняшняя ситуация, когда приходится заселять людей, которые до этого снимали в более низком сегменте. Что с ними делать осенью, если все-таки случиться маятник?
Маятник в какую сторону?
Vlad442, сейчас в Киеве можно нанять работников на 30% дешевле и сильно более высокого уровня, чем в феврале 2020.
Если в мировом масштабе начнет всё сыпаться, в Украину вернется несколько миллионов весьма квалифицированных работников. Что будет с рынком труда, безработицей?
Зарплата в 300 у.е в Киеве снова может стать средней зарплатой.
Как это повлияет на рынок аренды?
не обращайте на дедушку внимания, у него на фоне потеряніх в Єврике денег, кукуха поехала....
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:58
PS4 написав: adeges написав: Жека79 написав:
это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере
, что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео
с возрастом понимаешь, что можно позволить себе антивирус не сломанный, а за 39 долларов в год, файненшел таймз и wsj по 300, и в троллейбусе можно проехать за 8 грн, а не зайцем, нетфликс за 12 евро подключить и т.д.
но не все достаточно взрослеют...
39 в год антивирус? вы мажоры)
я у воли арендую за 25 грн в месяц...и он ком не грузит...а на серваках воли все фильтрует
т.е. фактически на компе ничего не стоит и все идеально чисто
девочки мож вам на кидстафф???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:03
vitaliian написав: PS4 написав:
у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?
когда для человека деньги не главное, почему нет? когда подростки хвастаются какой у кого телефон ну это можно понять, для меня чья то зарплата не значит ровно ничего и никак не характеризует человека.
а чё, вот ХиО13 очень волнует разрешение экрана в его телепоне
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:08
investorkiev написав: Frant написав: investorkiev написав:
У остальных лендлордов все норм, пересдали с прайсом -25% и продолжают жировать. т
Натаха, якби ти не була такою жадібною до грошей, то й ти би зменшила би ціну на 25-30% і мала би невеликий прибуток.
А так....
Натаха, ти сама себе покарала.
Франт, ну так что мне делать? Просто снижать цену? На сколько? От каких цен - осени или февраля?
На сколько фиксировать цену? Кто целевая аудитория арендаторов?
ни копейки не снижай!
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:08
PS4 написав:
у меня про прежнему все платят в баксах по старому прайсу
никто скидок не просил
спокойно медсестра с галоперидолом уже рядом!
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:11
PS4 написав: adeges написав: Жека79 написав:
это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере
, что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео
с возрастом понимаешь, что можно позволить себе антивирус не сломанный, а за 39 долларов в год, файненшел таймз и wsj по 300, и в троллейбусе можно проехать за 8 грн, а не зайцем, нетфликс за 12 евро подключить и т.д.
но не все достаточно взрослеют...
39 в год антивирус? вы мажоры)
я у воли арендую за 25 грн в месяц...и он ком не грузит...а на серваках воли все фильтрует
т.е. фактически на компе ничего не стоит и все идеально чисто
он интернетом от Воли пользуется, сумасшедший что с него взять)
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