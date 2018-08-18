RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3908390939103911>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:09

  PS4 написав:у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?
когда для человека деньги не главное, почему нет? когда подростки хвастаются какой у кого телефон ну это можно понять, для меня чья то зарплата не значит ровно ничего и никак не характеризует человека.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3215
З нами з: 06.04.16
Подякував: 776 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:16

  PS4 написав:у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?


Ты забыл что он ещё успевает делать ремонт в это же время :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3453
З нами з: 25.12.14
Подякував: 380 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:22

  Жека79 написав:
  PS4 написав:у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?


Ты забыл что он ещё успевает делать ремонт в это же время :)

талант
вот он одесский мба
PS4
 
Повідомлень: 399
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:40

  adeges написав:
  Жека79 написав:
это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере :mrgreen: , что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео :lol: :wink:


с возрастом понимаешь, что можно позволить себе антивирус не сломанный, а за 39 долларов в год, файненшел таймз и wsj по 300, и в троллейбусе можно проехать за 8 грн, а не зайцем, нетфликс за 12 евро подключить и т.д.

но не все достаточно взрослеют...

Мда, не зайцем в автобусі за 8 грн і підписка на FT за $300. :)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19244
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1080 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:44

  UA написав:
  Vlad442 написав: Это одна из причин, почему мне не нравится сегодняшняя ситуация, когда приходится заселять людей, которые до этого снимали в более низком сегменте. Что с ними делать осенью, если все-таки случиться маятник?

Маятник в какую сторону?
Vlad442, сейчас в Киеве можно нанять работников на 30% дешевле и сильно более высокого уровня, чем в феврале 2020.
Если в мировом масштабе начнет всё сыпаться, в Украину вернется несколько миллионов весьма квалифицированных работников. Что будет с рынком труда, безработицей?
Зарплата в 300 у.е в Киеве снова может стать средней зарплатой.
Как это повлияет на рынок аренды?

не обращайте на дедушку внимания, у него на фоне потеряніх в Єврике денег, кукуха поехала....
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21172
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:58

модераторы есть на форуме???

  PS4 написав:
  adeges написав:
  Жека79 написав:
это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере :mrgreen: , что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео :lol: :wink:


с возрастом понимаешь, что можно позволить себе антивирус не сломанный, а за 39 долларов в год, файненшел таймз и wsj по 300, и в троллейбусе можно проехать за 8 грн, а не зайцем, нетфликс за 12 евро подключить и т.д.

но не все достаточно взрослеют...



39 в год антивирус? вы мажоры)
я у воли арендую за 25 грн в месяц...и он ком не грузит...а на серваках воли все фильтрует
т.е. фактически на компе ничего не стоит и все идеально чисто

девочки мож вам на кидстафф???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11468
З нами з: 05.06.13
Подякував: 478 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:03

  vitaliian написав:
  PS4 написав:у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?
когда для человека деньги не главное, почему нет? когда подростки хвастаются какой у кого телефон ну это можно понять, для меня чья то зарплата не значит ровно ничего и никак не характеризует человека.

а чё, вот ХиО13 очень волнует разрешение экрана в его телепоне :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11468
З нами з: 05.06.13
Подякував: 478 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:08

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  investorkiev написав:У остальных лендлордов все норм, пересдали с прайсом -25% и продолжают жировать. т


Натаха, якби ти не була такою жадібною до грошей, то й ти би зменшила би ціну на 25-30% і мала би невеликий прибуток.
А так....
Натаха, ти сама себе покарала.


Франт, ну так что мне делать? Просто снижать цену? На сколько? От каких цен - осени или февраля?
На сколько фиксировать цену? Кто целевая аудитория арендаторов?

ни копейки не снижай!
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21172
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:08

  PS4 написав:у меня про прежнему все платят в баксах по старому прайсу
никто скидок не просил

спокойно медсестра с галоперидолом уже рядом!
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21172
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:11

  PS4 написав:
  adeges написав:
  Жека79 написав:
это прекрасно...сидишь такой себе в отеле за завтраком, смотришь тест новой ку8 или х6, через пару часов вылет-одну кнопочку нажал и закачал себе видео в айфон.
Сел в самолет- вставил в уши аирподс про, достал айфон и продолжил просмотр в небе.
А оказывается можно было сбегать на рецепшн, спросить где у них роутер, отыскать его, и зарезать рекламу на отельном роутере :mrgreen: , что в итоге все равно бы не дало возможности скачать видео :lol: :wink:


с возрастом понимаешь, что можно позволить себе антивирус не сломанный, а за 39 долларов в год, файненшел таймз и wsj по 300, и в троллейбусе можно проехать за 8 грн, а не зайцем, нетфликс за 12 евро подключить и т.д.

но не все достаточно взрослеют...


39 в год антивирус? вы мажоры)
я у воли арендую за 25 грн в месяц...и он ком не грузит...а на серваках воли все фильтрует
т.е. фактически на компе ничего не стоит и все идеально чисто

он интернетом от Воли пользуется, сумасшедший что с него взять)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21172
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3908390939103911>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1840, 1841, 1842
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18419 3005735
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 тра, 2020 10:31
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13209
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 8727
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.