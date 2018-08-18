Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:вы понимаете, в мире, а особенно у нас в стране, где нет фондового рынка, вопрос пассивного дохода стоит очень остро и слаборешаем.
Депо почти уже нет смысла рассматривать, во всяком случае я уже давно не слышал про деполюдей.
Пару знакомых всунулись в солнечную энергетику по зеленому тарифу, суммы от 200 до 1200куе. Тоесть опять таки не для всех. Но что мы видим? Сейчас их начнут стричь. уже открыто говорят о снижении зеленки на -25% и я уверен это не предел, потому что платить не из чего. Вот уже постригли инвесторов.
Коммерческая недвига? Это уже для тех, кто в теме, что и как выбирать и покупать. Ну и опять же - порог входа повыше.
Остаются квартиры. Ликвидные, порог входа небольшой, управление более-менее доступно любой домохозяйке. Доходность хоть и упала, но все еще на уровне.
PS4 написав:у макса зп 5к в месяц вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?
когда для человека деньги не главное, почему нет? когда подростки хвастаются какой у кого телефон ну это можно понять, для меня чья то зарплата не значит ровно ничего и никак не характеризует человека.
а чё, вот ХиО13 очень волнует разрешение экрана в его телепоне
а чё, у нормального пацана не может быть дешёвого телефона)
UA написав:Если в мировом масштабе начнет всё сыпаться, в Украину вернется несколько миллионов весьма квалифицированных работников. Что будет с рынком труда, безработицей? Зарплата в 300 у.е в Киеве снова может стать средней зарплатой. Как это повлияет на рынок аренды?
даже если умрет 10% населения Земли (простите за цинизм) но особо ничего не посыпется, на их места придут другие, святоместо пусто не бывает, их деньги достанутся детям/внукам, возможно глобально изменится культура потребления и распределение бюджетов.
Киевские гостинки будут сдавать по 3к, квартиры побольше будут арендовать вскладчину по 4 койкоместа в комнате. Если драть по 1к с рыла то двушку реально будет сдать за 8к. Зарплаты ниже минималки вряд ли упадут, 300$ это оптимистичный сценарий, если начнут печатать то курс будет 40-50-60 сами посчитайте какие это деньжища, ну может коболеву столько денег перепадёт. А не печатать нельзя, дефицит 300 ярдов это не шутка, ну разве что долги простят и сразу же новые дадут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 тра, 2020 21:40, всього редагувалось 4 разів.
Есть еще один момент. Это корреляция цен на недвигу с парой евро/доллар, особенно с момента его официального введения в оборот. Более чем уверен, если первый внезапно начнет расти к доллару, то и за КРЖН не заржавеет.