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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3908390939103911

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:11

  investorkiev написав:вы понимаете, в мире, а особенно у нас в стране, где нет фондового рынка, вопрос пассивного дохода стоит очень остро и слаборешаем.

Депо почти уже нет смысла рассматривать, во всяком случае я уже давно не слышал про деполюдей.

Пару знакомых всунулись в солнечную энергетику по зеленому тарифу, суммы от 200 до 1200куе. Тоесть опять таки не для всех. Но что мы видим? Сейчас их начнут стричь. уже открыто говорят о снижении зеленки на -25% и я уверен это не предел, потому что платить не из чего. Вот уже постригли инвесторов.

Коммерческая недвига? Это уже для тех, кто в теме, что и как выбирать и покупать. Ну и опять же - порог входа повыше.

Остаются квартиры. Ликвидные, порог входа небольшой, управление более-менее доступно любой домохозяйке. Доходность хоть и упала, но все еще на уровне.

Какие варианты остаются?

Гоп-стоп ... :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:12

  Унуноктий написав:
  PS4 написав:у меня про прежнему все платят в баксах по старому прайсу
никто скидок не просил

спокойно медсестра с галоперидолом уже рядом!

ОранжевыйХит, за сколько сейчас сдаешь 3к на ПОХе?
5к платят?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:12

  PS4 написав:у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?

думаю больше 5к в месяц... думаю 11 грязными или от 7 до 8 на руки.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:14

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:
  PS4 написав:у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?
когда для человека деньги не главное, почему нет? когда подростки хвастаются какой у кого телефон ну это можно понять, для меня чья то зарплата не значит ровно ничего и никак не характеризует человека.

а чё, вот ХиО13 очень волнует разрешение экрана в его телепоне :mrgreen:

а чё, у нормального пацана не может быть дешёвого телефона)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:16

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  PS4 написав:у меня про прежнему все платят в баксах по старому прайсу
никто скидок не просил

спокойно медсестра с галоперидолом уже рядом!

ОранжевыйХит, за сколько сейчас сдаешь 3к на ПОХе?
5к платят?

3к снизили с 11 до 9
2к снизили с 11 до 8
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

з коронавірусної теми:

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... to-368613/
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Если в мировом масштабе начнет всё сыпаться, в Украину вернется несколько миллионов весьма квалифицированных работников. Что будет с рынком труда, безработицей?
Зарплата в 300 у.е в Киеве снова может стать средней зарплатой.
Как это повлияет на рынок аренды?

даже если умрет 10% населения Земли (простите за цинизм) но особо ничего не посыпется, на их места придут другие, святоместо пусто не бывает, их деньги достанутся детям/внукам, возможно глобально изменится культура потребления и распределение бюджетов.

Киевские гостинки будут сдавать по 3к, квартиры побольше будут арендовать вскладчину по 4 койкоместа в комнате. Если драть по 1к с рыла то двушку реально будет сдать за 8к. Зарплаты ниже минималки вряд ли упадут, 300$ это оптимистичный сценарий, если начнут печатать то курс будет 40-50-60 сами посчитайте какие это деньжища, ну может коболеву столько денег перепадёт. А не печатать нельзя, дефицит 300 ярдов это не шутка, ну разве что долги простят и сразу же новые дадут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 тра, 2020 21:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Есть еще один момент. Это корреляция цен на недвигу с парой евро/доллар, особенно с момента его официального введения в оборот. Более чем уверен, если первый внезапно начнет расти к доллару, то и за КРЖН не заржавеет.

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  #<1 ... 3908390939103911
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