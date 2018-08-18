investorkiev написав:

вы понимаете, в мире, а особенно у нас в стране, где нет фондового рынка, вопрос пассивного дохода стоит очень остро и слаборешаем.Депо почти уже нет смысла рассматривать, во всяком случае я уже давно не слышал про деполюдей.Пару знакомых всунулись в солнечную энергетику по зеленому тарифу, суммы от 200 до 1200куе. Тоесть опять таки не для всех. Но что мы видим? Сейчас их начнут стричь. уже открыто говорят о снижении зеленки на -25% и я уверен это не предел, потому что платить не из чего. Вот уже постригли инвесторов.Коммерческая недвига? Это уже для тех, кто в теме, что и как выбирать и покупать. Ну и опять же - порог входа повыше.Остаются квартиры. Ликвидные, порог входа небольшой, управление более-менее доступно любой домохозяйке. Доходность хоть и упала, но все еще на уровне.Какие варианты остаются?