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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:55
Нужные инструменты нужно применять в нужном месте. Этот подход не подходит к аренде, где все клиенты плюс-минус равнозначны. Никто не съедет из-за завышенной на 500 грн цены. Никогда не знаешь, что этот арендатор не причинит беспокойств. Пересдача почти всегда происходит с повышением цены, поэтому арендодатель не в убытке.
Этот подход работает в случае условного супермаркета, когда прибыль масштабируется. Когда видишь клиента и представляешь у него на лбу сумму, которую заработает супермаркет с него за годы, начинаешь по-другому к нему относиться. Тут квартира одна и излишние скидки не приведут ни к чему хорошему, кроме убытков. Если в супермаркете уйдет клиент к конкурентам это невосполнимые потери, а придет новый, прибыль увеличится. В аренде уйдет этот, придет другой, а двум клиентам одновременно одну квартиру не сдашь.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 18 тра, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если верить в маятник в ближайшее время, то не нужно пересдавать квартиры по дешевым ценам, а нужно держать их закрытыми и ждать, когда вернутся арендаторы. Они уже возвращаются, а с открытием метро все будут на старых местах.
Если не верить в маятник, нужно пересдавать по чем дают и фиксировать низкую цену, которая может привести к убыткам.
Я верю в маятник, но психологически не могу допустить вакантность квартир, сопутствующую неопределенность и дискомфорт от простоя актива и перерыва в кешфло, поэтому пересдаю по чем дают.
В данном случае голова думает одно, а руки делают другое.
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