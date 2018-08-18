vitaliian написав:

Vlad442 написав: Скидки (не путать с ценовыми войнами) имеют смысл только когда каждый клиент имеет разную ценность. Скидки это инструмент привлечь/удержать хороших клиентов и не потерять на плохих.

Аренда в среднем сегменте это конкурентный рынок где заломишь цену - не сдашь. При этом ценность всех клиентов, которые соответствуют требованиям, одинаковая, поэтому в индивидуальных скидках нет никакого смысла. Скидки (не путать с ценовыми войнами) имеют смысл только когда каждый клиент имеет разную ценность. Скидки это инструмент привлечь/удержать хороших клиентов и не потерять на плохих.Аренда в среднем сегменте это конкурентный рынок где заломишь цену - не сдашь. При этом ценность всех клиентов, которые соответствуют требованиям, одинаковая, поэтому в индивидуальных скидках нет никакого смысла.

живет лет 5 у вас квартирант беспроблемный, платит вовремя, квартиру не портит. Но рынок пошел вверх и вашу квартиру можно сдать на 500грн дороже. Принцип ltv говорит что вы со своего квартиранта достаточно хорошо заработаете за 10 лет и поднимать ему цену не надо (либо если поднимать то незначительно). Принцип сиеминутной выгоды говорит надо сдавать на 500 дороже и неважно съедет ваш квартирант или нет, потому что вам важно купить новый ноутбук на год раньше.Для тех кто проходил тренинги в крупных системных компаниях выбор всегда в пользу того чей ltv больше. Этим отличается системный бизнес от бабы с базара. Бизнес смотрит на годы вперёд а для базарной бабы важно урвать максимальный доход здесь и сейчас. Системный бизнес если нужно может некоторое время работать в убыток, но экономисты которые считают ltv видят выгоду даже в убытках, баба базарная в минус работать не будет она просто не выйдет на работу.ltv, это базовый подход в долгосрочном планировании. Нужно искать не максимальную цену, а клиента который принесет вам максимальный доход за весь период вашего сотрудничества. ltv не применяется к новым клиентам поскольку невозможно оценить их ценность для вашего бизнеса.