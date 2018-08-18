RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3910391139123913>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 06.03.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:55

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Скидки (не путать с ценовыми войнами) имеют смысл только когда каждый клиент имеет разную ценность. Скидки это инструмент привлечь/удержать хороших клиентов и не потерять на плохих.
Аренда в среднем сегменте это конкурентный рынок где заломишь цену - не сдашь. При этом ценность всех клиентов, которые соответствуют требованиям, одинаковая, поэтому в индивидуальных скидках нет никакого смысла.

живет лет 5 у вас квартирант беспроблемный, платит вовремя, квартиру не портит. Но рынок пошел вверх и вашу квартиру можно сдать на 500грн дороже. Принцип ltv говорит что вы со своего квартиранта достаточно хорошо заработаете за 10 лет и поднимать ему цену не надо (либо если поднимать то незначительно). Принцип сиеминутной выгоды говорит надо сдавать на 500 дороже и неважно съедет ваш квартирант или нет, потому что вам важно купить новый ноутбук на год раньше.

Для тех кто проходил тренинги в крупных системных компаниях выбор всегда в пользу того чей ltv больше. Этим отличается системный бизнес от бабы с базара. Бизнес смотрит на годы вперёд а для базарной бабы важно урвать максимальный доход здесь и сейчас. Системный бизнес если нужно может некоторое время работать в убыток, но экономисты которые считают ltv видят выгоду даже в убытках, баба базарная в минус работать не будет она просто не выйдет на работу.

ltv, это базовый подход в долгосрочном планировании. Нужно искать не максимальную цену, а клиента который принесет вам максимальный доход за весь период вашего сотрудничества. ltv не применяется к новым клиентам поскольку невозможно оценить их ценность для вашего бизнеса.

Нужные инструменты нужно применять в нужном месте. Этот подход не подходит к аренде, где все клиенты плюс-минус равнозначны. Никто не съедет из-за завышенной на 500 грн цены. Никогда не знаешь, что этот арендатор не причинит беспокойств. Пересдача почти всегда происходит с повышением цены, поэтому арендодатель не в убытке.
Этот подход работает в случае условного супермаркета, когда прибыль масштабируется. Когда видишь клиента и представляешь у него на лбу сумму, которую заработает супермаркет с него за годы, начинаешь по-другому к нему относиться. Тут квартира одна и излишние скидки не приведут ни к чему хорошему, кроме убытков. Если в супермаркете уйдет клиент к конкурентам это невосполнимые потери, а придет новый, прибыль увеличится. В аренде уйдет этот, придет другой, а двум клиентам одновременно одну квартиру не сдашь.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 18 тра, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
Повідомлень: 6551
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!

Если верить в маятник в ближайшее время, то не нужно пересдавать квартиры по дешевым ценам, а нужно держать их закрытыми и ждать, когда вернутся арендаторы. Они уже возвращаются, а с открытием метро все будут на старых местах.
Если не верить в маятник, нужно пересдавать по чем дают и фиксировать низкую цену, которая может привести к убыткам.
Я верю в маятник, но психологически не могу допустить вакантность квартир, сопутствующую неопределенность и дискомфорт от простоя актива и перерыва в кешфло, поэтому пересдаю по чем дают.
В данном случае голова думает одно, а руки делают другое.
Vlad442
 
Повідомлень: 6551
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

скоро перекличка лохов на крещатике.
кто будет?
=======================
Інвестори банку «Аркада» перекриють Хрещатик з 29 травня
PS4
 
Повідомлень: 401
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖK«Патріотика» та «Статус Град» можуть відключити від електроенергії
PS4
 
Повідомлень: 401
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:34

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!

Если верить в маятник в ближайшее время, то не нужно пересдавать квартиры по дешевым ценам, а нужно держать их закрытыми и ждать, когда вернутся арендаторы. Они уже возвращаются, а с открытием метро все будут на старых местах.
Если не верить в маятник, нужно пересдавать по чем дают и фиксировать низкую цену, которая может привести к убыткам.
Я верю в маятник, но психологически не могу допустить вакантность квартир, сопутствующую неопределенность и дискомфорт от простоя актива и перерыва в кешфло, поэтому пересдаю по чем дают.
В данном случае голова думает одно, а руки делают другое.



Не согласен. Основной рост цен будет осенью, когда на традиционную сезонность наложится эффект МАЯТНИКА. В Киев приедет не только Х обычных осенних понаехов, а Х+У, где У - это те самые маятниковые ковид-диссиденты, сьехавшие чтобы переждать карантин у себя в ипенях.

Таким образом, максимальный разбег маятника - 6 месяцев (первые сьехавшие у меня были в марте, а март - это 6 месяцев до сентября).

Таким образом, чисто математически, если квартира сдавалась за 10, в карантин пересдали за 8. Получили за 6 месяцев карантина 6*8= 48 тыс грн.

Чтобы компенсировать этот простой, нужно целый год сдавать по цене выше прежней на 4 тыс грн, тоесть осенью сдать ее за 14 тыс грн. На мой взгляд это будет всетаки нереально, цена таких квартир за десятку если вырастет - то гдето до 12.

С другой стороны, если цена станет 14, то нужно выселять нищебродов за 8 любыми путями и пересдавать за 14.

Таким образом, мы ничего не теряем, кроме легкой суеты, зато зарабатываем за время карантина по 48000грн с каждой экономоднушки.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 06.03.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:46

  investorkiev написав:Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!

РОкета превращается в МАЯТНИК:
airmax78
 
Повідомлень: 34456
З нами з: 25.10.12
Подякував: 862 раз.
Подякували: 4017 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:54

  Унуноктий написав:
  PS4 написав:у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?

думаю больше 5к в месяц... думаю 11 грязными или от 7 до 8 на руки.

Даже не смешно.
А Респект - молодец. Смешно пошутил.
airmax78
 
Повідомлень: 34456
З нами з: 25.10.12
Подякував: 862 раз.
Подякували: 4017 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:57

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!

РОкета превращается в МАЯТНИК:


Неприятная ситуация конечно. Это все лендлорды там в ракете сидят? Или наоборот - нищеброды?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 06.03.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад+Трибека= два дыбила это сила!
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21174
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3910391139123913>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dir і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1841, 1842, 1843
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18421 3005854
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 00:42
dir
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13217
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 8763
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.