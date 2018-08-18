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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:36
Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!
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investorkiev
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Додано: Пон 18 тра, 2020 22:55
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Скидки (не путать с ценовыми войнами) имеют смысл только когда каждый клиент имеет разную ценность. Скидки это инструмент привлечь/удержать хороших клиентов и не потерять на плохих.
Аренда в среднем сегменте это конкурентный рынок где заломишь цену - не сдашь. При этом ценность всех клиентов, которые соответствуют требованиям, одинаковая, поэтому в индивидуальных скидках нет никакого смысла.
живет лет 5 у вас квартирант беспроблемный, платит вовремя, квартиру не портит. Но рынок пошел вверх и вашу квартиру можно сдать на 500грн дороже. Принцип ltv говорит что вы со своего квартиранта достаточно хорошо заработаете за 10 лет и поднимать ему цену не надо (либо если поднимать то незначительно). Принцип сиеминутной выгоды говорит надо сдавать на 500 дороже и неважно съедет ваш квартирант или нет, потому что вам важно купить новый ноутбук на год раньше.
Для тех кто проходил тренинги в крупных системных компаниях выбор всегда в пользу того чей ltv больше. Этим отличается системный бизнес от бабы с базара. Бизнес смотрит на годы вперёд а для базарной бабы важно урвать максимальный доход здесь и сейчас. Системный бизнес если нужно может некоторое время работать в убыток, но экономисты которые считают ltv видят выгоду даже в убытках, баба базарная в минус работать не будет она просто не выйдет на работу.
ltv, это базовый подход в долгосрочном планировании. Нужно искать не максимальную цену, а клиента который принесет вам максимальный доход за весь период вашего сотрудничества. ltv не применяется к новым клиентам поскольку невозможно оценить их ценность для вашего бизнеса.
Нужные инструменты нужно применять в нужном месте. Этот подход не подходит к аренде, где все клиенты плюс-минус равнозначны. Никто не съедет из-за завышенной на 500 грн цены. Никогда не знаешь, что этот арендатор не причинит беспокойств. Пересдача почти всегда происходит с повышением цены, поэтому арендодатель не в убытке.
Этот подход работает в случае условного супермаркета, когда прибыль масштабируется. Когда видишь клиента и представляешь у него на лбу сумму, которую заработает супермаркет с него за годы, начинаешь по-другому к нему относиться. Тут квартира одна и излишние скидки не приведут ни к чему хорошему, кроме убытков. Если в супермаркете уйдет клиент к конкурентам это невосполнимые потери, а придет новый, прибыль увеличится. В аренде уйдет этот, придет другой, а двум клиентам одновременно одну квартиру не сдашь.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Пон 18 тра, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:02
investorkiev написав:
Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!
Если верить в маятник в ближайшее время, то не нужно пересдавать квартиры по дешевым ценам, а нужно держать их закрытыми и ждать, когда вернутся арендаторы. Они уже возвращаются, а с открытием метро все будут на старых местах.
Если не верить в маятник, нужно пересдавать по чем дают и фиксировать низкую цену, которая может привести к убыткам.
Я верю в маятник, но психологически не могу допустить вакантность квартир, сопутствующую неопределенность и дискомфорт от простоя актива и перерыва в кешфло, поэтому пересдаю по чем дают.
В данном случае голова думает одно, а руки делают другое.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:26
скоро перекличка лохов на крещатике.
кто будет?
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Інвестори банку «Аркада» перекриють Хрещатик з 29 травня
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:32
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:34
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!
Если верить в маятник в ближайшее время, то не нужно пересдавать квартиры по дешевым ценам, а нужно держать их закрытыми и ждать, когда вернутся арендаторы. Они уже возвращаются, а с открытием метро все будут на старых местах.
Если не верить в маятник, нужно пересдавать по чем дают и фиксировать низкую цену, которая может привести к убыткам.
Я верю в маятник, но психологически не могу допустить вакантность квартир, сопутствующую неопределенность и дискомфорт от простоя актива и перерыва в кешфло, поэтому пересдаю по чем дают.
В данном случае голова думает одно, а руки делают другое.
Не согласен. Основной рост цен будет осенью, когда на традиционную сезонность наложится эффект МАЯТНИКА. В Киев приедет не только Х обычных осенних понаехов, а Х+У, где У - это те самые маятниковые ковид-диссиденты, сьехавшие чтобы переждать карантин у себя в ипенях.
Таким образом, максимальный разбег маятника - 6 месяцев (первые сьехавшие у меня были в марте, а март - это 6 месяцев до сентября).
Таким образом, чисто математически, если квартира сдавалась за 10, в карантин пересдали за 8. Получили за 6 месяцев карантина 6*8= 48 тыс грн.
Чтобы компенсировать этот простой, нужно целый год сдавать по цене выше прежней на 4 тыс грн, тоесть осенью сдать ее за 14 тыс грн. На мой взгляд это будет всетаки нереально, цена таких квартир за десятку если вырастет - то гдето до 12.
С другой стороны, если цена станет 14, то нужно выселять нищебродов за 8 любыми путями и пересдавать за 14.
Таким образом, мы ничего не теряем, кроме легкой суеты, зато зарабатываем за время карантина по 48000грн с каждой экономоднушки.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:46
investorkiev написав:
Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:54
Унуноктий написав: PS4 написав:
у макса зп 5к в месяц
вы могли себе представить что человек с мба и 5к в месяц сидит целыми днями и тролит?
думаю больше 5к в месяц... думаю 11 грязными или от 7 до 8 на руки.
Даже не смешно.
А Респект - молодец. Смешно пошутил.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:57
airmax78 написав: investorkiev написав:
Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!
РОкета превращается в МАЯТНИК:
Неприятная ситуация конечно. Это все лендлорды там в ракете сидят? Или наоборот - нищеброды?
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:58
Влад+Трибека= два дыбила это сила!
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