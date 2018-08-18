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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3910391139123913

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:01

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Поддерживаю теорию МАЯТНИКА!

РОкета превращается в МАЯТНИК:


Неприятная ситуация конечно. Это все лендлорды там в ракете сидят? Или наоборот - нищеброды?

Там все четко по сценарию: купили билеты, сели в рОкету, пристегнулись, взлетели... РОкета превратилась в маятник.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 19 тра, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:01

  Унуноктий написав:Влад+Трибека= два дыбила это сила!

Ты до сих пор с моей Колбаской мутишь???
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:05

Подброшу дров в рокету, господа и дамы, с интересом читал весь карантин :lol:

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у квітні Індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 66,2 п., що на 6,8 п. менше, ніж у березні. Найбільше скоротилися такі складові індикатора: Індекс доцільності робити великі покупки та Iндекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року.

«Індекс споживчих настроїв втратив у другий місяць карантину ще 7 в.п. Ця втрата є невеликою у порівнянні із погіршенням споживчих настроїв у квітні порівняно до березня у європейських країнах. Зокрема, у Польщі та Угорщині падіння індексу сягнуло 37 в.п., в Німеччині - 26 в.п., в Іспанії - 13 в.п., в Італії - 10 в.п . Схильність українців вірити у короткостроковість кризи (в перспективі одного року) та оптимізм щодо розвитку у наступні 5 років утримує споживчі настрої від різкого падіння. Водночас найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року. Приблизно такий самий рівень доцільності робити великі покупки було зафіксовано у липні-серпні 2015 року. Падіння індексу доцільності робити великі покупки свідчить про сильне відчуття невизначеності серед споживачів та стратегію обережної споживчої поведінки.» - коментують аналітики Info Sapiens.

Зображення

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... c6z7_Eq-CY
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:13

а про саакашвили забыли не учли?
serp6769
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:19

  serp6769 написав:а про саакашвили забыли не учли?


Почему забыли?
Игрок на КРЖН, при чем в элитном сегменте!

https://www.google.com/amp/s/amp.strana ... sniki.html
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:20

  Унуноктий написав:Влад+Трибека= два дыбила это сила!

А Влад то чего?

Бей жидов и велосипедистов! - А почему велосипедистов?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:25

  Hotab написав:
  Унуноктий написав:Влад+Трибека= два дыбила это сила!

А Влад то чего?

Бей жидов и велосипедистов! - А почему велосипедистов?

почитай что он несёт последнее время
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Там все четко по сценарию: купили билеты, сели в рОкету, пристегнулись, взлетели... РОкета превратилась в маятник.

Так Вы же тоже вроде купили билет на РОкету, или я что-то путаю?
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:43

  reus написав:
  airmax78 написав:Там все четко по сценарию: купили билеты, сели в рОкету, пристегнулись, взлетели... РОкета превратилась в маятник.

Так Вы же тоже вроде купили билет на РОкету, или я что-то путаю?

Я - на другую. Из моей маятник не получится - она без тросов. Если топливо закончится - стремительным домкратом вниз.
airmax78
 
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